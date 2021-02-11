Перед акцией протеста с фонариками прошли обыски в штабах Навального

Накануне проведения очередной акции протеста, объявленной соратниками Алексея Навального, полиция провела обыски в нескольких его штабах. Команда Навального в Челябинске опубликовала в субботу, 13 февраля, в соцсети "В контакте" и в своем канале в Telegram фотографии помещения, вещи в котором были разбросаны в беспорядке.

"Сегодня мы пришли в штаб и обнаружили это. Пока штаб работал на удаленке в помещении прошел обыск", - написали сотрудники челябинского штаба. По их словам, обыск был проведен вечером 12 февраля, около 18.00 часов. Кроме того, на днях прошел обыск на съемной квартире у двух сотрудников штаба.

Также 12 февраля полиция пришла домой к домой к координатору московского штаба Олегу Степанову. "Они хотели вручить некое письмо. Однако Олег под домашним арестом и по постановлению суда не может получить или отправлять никакую корреспонденцию! В итоге ушли думать. Что хотели, "предостеречь" чтобы 14 февраля с фонариком во двор не вышел?", - указывается в Twitter Степанова.

Еще раньше, 11 февраля, сотрудники московского уголовного розыска приходили с обыском в московский штаб Алексея Навального, объяснив это подозрением в печатании порнографической продукции.

"Любовь сильнее страха"

9 февраля глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о планах провести 14 февраля в различных городах России акцию "Любовь сильнее страха": выйти в 20.00 во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные мероприятия организуются под влиянием Запада, акция - не согласована с властями. Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД РФ призвали отказаться от участия в ней.

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