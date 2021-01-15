Запросы России по Навальному: Берлин ответил на жалобы МИД РФ

Отравление Алексея Навального в августе 2020 года остается в центре российско-германских отношений и после возвращения оппозиционного политика в январе в Россию. Министерство юстиции ФРГ в среду, 10 февраля, прокомментировало неоднократные жалобы российского МИДа по поводу ответов из Германии на запросы об оказании юридической помощи по делу об отравлении Навального. "Ответы на четыре российских запроса об оказании юридической помощи в деле Навального были даны в тех рамках, которые определяют Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и законодательство Германии, и на основании переданных Генпрокуратурой РФ сведений", - ответил на запрос DW пресс-секретарь министерства юстиции ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall).

Глава МИД РФ Сергей Лавров во второй половине января назвал ответы германских властей "отпиской". 8 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова пожаловалась на то, что по российскому запросу не были предоставлены данные о результатах токсикологического исследования следов яда, которым был отравлен Навальный, и об экспертах, анализировавших их, а также на то, что в Германии не была допрошена соратница Навального Мария Певчих.

В Германии ждут "серьезного расследования" от России

В России уголовное дело по факту покушения на Алексея Навального с помощью запрещенного химического оружия до сих пор не открыто, напомнили в германском Минюсте. "Улики - взятые образцы ткани и крови, а также одежда, которые подтверждают отравление, - находятся в Российской Федерации. Это преступление должно быть расследовано в России", - заявил представитель ведомства. В министерстве также призвали провести "расследование, которое соответствует тяжести совершенного преступления".

20 августа оппозиционный политик потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вопреки первоначальным запретам Навальный был доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В общей сложности он провел 18 дней в коме и оставался на лечении в Германии до 17 января 2021 года. В ходе обследования независимые лаборатории пришли к выводу, что политик был отравлен запрещенным к применению в большинстве стран мира химическим оружием - боевым веществом класса "Новичок".

Яды класса "Новичок" - советская разработка: фото из архива лаборатории в Шиханах, 1987 год.

Минюст ФРГ объяснил отказ Генпрокуратуре РФ в просьбе допросить врачей берлинской клиники "Шарите" тем, что они хранят тайну пациентов и не могут быть допрошены без согласия самих пациентов. Между тем подробный отчет о лечении Навального после отравления "Новичком" ранее был опубликован клиникой "Шарите" в медицинском журнале The Lancet, где также публиковались результаты исследований российской вакцины "Sputnik V".

"Не переданы также результаты медицинских анализов, так как и на них распространяется принцип неразглашения информации о пациентах", - говорится в ответе Минюста ФРГ. Личные сведения о состоянии здоровья жертвы преступления являются, согласно немецким законам, особо охраняемой информацией, пояснили в ведомстве.

Каким был ответ Навального Генпрокуратуре РФ

Алексею Навальному были заданы вопросы, которые прислала Генпрокуратура РФ, добавил представитель Минюста ФРГ. Обычно содержание запросов и ответов власти не комментируют - в Минюсте только заметили, "что Навальный сказал то, что всегда озвучивал в отношении совершенного против него покушения".

Навальный ранее обвинил поименно названную им группу сотрудников ФСБ, специализирующихся на токсикологии, в том, что они в течение многих месяцев следили за ним и причастны к его отравлению. Приказ совершить покушение, по убеждению российского политика, не мог не быть согласован с высшим руководством РФ. Владимир Путин и Дмитрий Песков публично - сначала косвенно, а потом открыто - признали факт слежки ФСБ за Навальным.

Минюст ФРГ не стал комментировать просьбу о допросе руководительницы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих в качестве свидетеля. Представитель МИД РФ Захарова утверждает, что власти ФРГ сослались на то, что им неизвестен адрес Певчих в Германии. По словам самой Певчих, она проживает в Лондоне. Ранее российские власти сообщили, что отправили пятый запрос по делу Навального - Минюст ФРГ эти данные не подтверждает.

Вопрос с "Новичком" Берлин перенаправляет в ОЗХО

Российские власти также жаловались на то, что в Берлине отказались делиться информацией о боевом отравляющем веществе, обнаруженном в организме Алексея Навального и на предметах, которые были вывезены вместе с ним, в частности бутылках с минеральной водой из номера в томской гостинице, где останавливался Навальный. "Вы не могли бы передать нам материалы, связанные с отравлением? Если вам все понятно, если вы так четко об этом говорите, что может быть проще, - дайте формулу, ну почему они не дают", - заявила в одном из последних интервью Мария Захарова, имея в виду сотрудников лаборатории бундесвера, идентифицировавших "Новичок".

Юрген Хардт: "Придется убедить Россию, что в Германии соблюдается немецкое законодательство"

Минюст также не стал комментировать эту тему, но ранее представители правительства ФРГ объясняли, что факт обнаружения химического отравляющего вещества не будет являться вопросом двусторонних отношений между ФРГ и РФ, а международным делом, к расследованию которого подключена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия как член ОЗХО может получить всю информацию на этот счет, говорят в Берлине.

Политики в Берлине: действия МИД РФ - это шоу

"Я могу себе представить, что Россия непременно хочет знать, почему мы так уверены, что речь идет именно об этом боевом отравляющем веществе", - заявил DW эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

Внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур

"Как и другие западные государства, мы убеждены, что данное отравляющее вещество могло быть использовано против Навального только с ведома или даже при активном участии государственных структур", - добавил Хардт. Комментируя отказ, он заявил, что Россия могла бы обратиться к ОЗХО и получить там анализы независимых лабораторий, подтвердивших факт применения "Новичка".

"Запросы об оказании юридической помощи - это инструмент в рамках ведения уголовного дела. Просить о помощи, не открыв уголовное дело, это нечестное шоу, чтобы отвлечь от собственной неправоты", - прокомментировал ситуацию в интервью DW внешнеполитический эксперт фракции партии "Союз-90"/"Зеленые" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour).

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