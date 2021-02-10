Комиссар Совета Европы потребовала объяснений от главы МВД РФ

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность массовыми задержаниями гражданских активистов и жестокостью полиции в России в ходе разгона акций в поддержку известного оппозиционера Алексея Навального. В письме Миятович министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, поступившему в распоряжение DW в четверг, 11 февраля, указывается, что действия российских властей нарушают целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 3 о праве не подвергаться насилию и статью 11 о праве на свободу собраний.

В послании отмечается, что хотя данные акции не были согласованы с властями РФ, они были преимущественно мирными и потому власти были обязаны обеспечить соблюдение статьи 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний, особенно касательно пункта о сдержанном обращении с участниками мирных акций в тех случаях, когда установленные процедуры и формальности не соблюдены.

Миятович указала, что хотя пандемия коронавируса и создает определенные риски для здоровья населения, ограничения на свободу собраний, вводящиеся на фоне борьбы против COVID-19, должны быть абсолютно необходимыми и соразмерными преследуемой цели. "В этой связи я обеспокоена тем, что действия полиции на фоне этих акций протеста не отвечали соображениям в сфере охраны здоровья в должной мере", - указала комиссар СЕ по правам человека.

Массовые задержания и жестокое обращение

В своем письме Миятович указала министру Колокольцеву на беспрецедентно большое количество задержаний в ходе акций в поддержку Навального. Комиссар Совета Европы сослалась на данные независимого проекта "ОВД-Инфо", согласно которым только 23 января российские правоохранительные органы задержали 4033 человека, в том числе 49 журналистов в 125 городах, 31 января - не менее 5754 человек, в том числе 91 журналиста в 86 городах, а 2 февраля - не менее 1463 человек в 10 городах.

Дунья Миятович напомнила о многочисленных случаях чрезмерного применения силы против мирных демонстрантов, травмах и жестоком обращении с задержанными. Комиссар СЕ по правам человека призвала главу МВД России дать разъяснения по поводу случившегося и сообщить, какие меры приняты в связи с допущенными нарушениями.

"Я полагаю, вы согласитесь, что лица, наделенные государственной властью, сотрудники правоохранительных органов несут особую ответственность и их главной задачей является защита граждан и их человеческих прав. Тем более тревожит то, что некоторые полицейские действовали так, что нарушили право на то, чтобы не подвергаться насилию или обращению в нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека", - написала Дунья Миятович Владимиру Колокольцеву.

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