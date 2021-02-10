Комиссар Совета Европы потребовала объяснений от главы МВД РФ

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность массовыми задержаниями гражданских активистов и жестокостью полиции в России в ходе разгона акций в поддержку известного оппозиционера Алексея Навального. В письме Миятович министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, поступившему в распоряжение DW в четверг, 11 февраля, указывается, что действия российских властей нарушают целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 3 о праве не подвергаться насилию и статью 11 о праве на свободу собраний.
В послании отмечается, что хотя данные акции не были согласованы с властями РФ, они были преимущественно мирными и потому власти были обязаны обеспечить соблюдение статьи 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний, особенно касательно пункта о сдержанном обращении с участниками мирных акций в тех случаях, когда установленные процедуры и формальности не соблюдены.
Миятович указала, что хотя пандемия коронавируса и создает определенные риски для здоровья населения, ограничения на свободу собраний, вводящиеся на фоне борьбы против COVID-19, должны быть абсолютно необходимыми и соразмерными преследуемой цели. "В этой связи я обеспокоена тем, что действия полиции на фоне этих акций протеста не отвечали соображениям в сфере охраны здоровья в должной мере", - указала комиссар СЕ по правам человека.
Массовые задержания и жестокое обращение
В своем письме Миятович указала министру Колокольцеву на беспрецедентно большое количество задержаний в ходе акций в поддержку Навального. Комиссар Совета Европы сослалась на данные независимого проекта "ОВД-Инфо", согласно которым только 23 января российские правоохранительные органы задержали 4033 человека, в том числе 49 журналистов в 125 городах, 31 января - не менее 5754 человек, в том числе 91 журналиста в 86 городах, а 2 февраля - не менее 1463 человек в 10 городах.
Дунья Миятович напомнила о многочисленных случаях чрезмерного применения силы против мирных демонстрантов, травмах и жестоком обращении с задержанными. Комиссар СЕ по правам человека призвала главу МВД России дать разъяснения по поводу случившегося и сообщить, какие меры приняты в связи с допущенными нарушениями.
"Я полагаю, вы согласитесь, что лица, наделенные государственной властью, сотрудники правоохранительных органов несут особую ответственность и их главной задачей является защита граждан и их человеческих прав. Тем более тревожит то, что некоторые полицейские действовали так, что нарушили право на то, чтобы не подвергаться насилию или обращению в нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека", - написала Дунья Миятович Владимиру Колокольцеву.
Смотрите также:
-
Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
-
Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
-
Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман