 Комиссар Совета Европы потребовала объяснений от главы МВД РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Комиссар Совета Европы потребовала объяснений от главы МВД РФ

Массовые задержания и жестокость полиции нарушают европейские стандарты в сфере прав человека, констатировала комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович. В письме главе МВД РФ Колокольцеву она потребовала объяснений.

Задержание демонстрантов в Москве

Задержание демонстрантов в Москве

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность массовыми задержаниями гражданских активистов и жестокостью полиции в России в ходе разгона акций в поддержку известного оппозиционера Алексея Навального. В письме Миятович министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, поступившему в распоряжение DW в четверг, 11 февраля, указывается, что действия российских властей нарушают целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 3 о праве не подвергаться насилию и статью 11 о праве на свободу собраний.

В послании отмечается, что хотя данные акции не были согласованы с властями РФ, они были преимущественно мирными и потому власти были обязаны обеспечить соблюдение статьи 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний, особенно касательно пункта о сдержанном обращении с участниками мирных акций в тех случаях, когда установленные процедуры и формальности не соблюдены.

Миятович указала, что хотя пандемия коронавируса и создает определенные риски для здоровья населения, ограничения на свободу собраний, вводящиеся на фоне борьбы против COVID-19, должны быть абсолютно необходимыми и соразмерными преследуемой цели. "В этой связи я обеспокоена тем, что действия полиции на фоне этих акций протеста не отвечали соображениям в сфере охраны здоровья в должной мере", - указала комиссар СЕ по правам человека.

Массовые задержания и жестокое обращение

В своем письме Миятович указала министру Колокольцеву на беспрецедентно большое количество задержаний в ходе акций в поддержку Навального. Комиссар Совета Европы сослалась на данные независимого проекта "ОВД-Инфо", согласно которым только 23 января российские правоохранительные органы задержали 4033 человека, в том числе 49 журналистов в 125 городах, 31 января - не менее 5754 человек, в том числе 91 журналиста в 86 городах, а 2 февраля - не менее 1463 человек в 10 городах.

Дунья Миятович напомнила о многочисленных случаях чрезмерного применения силы против мирных демонстрантов, травмах и жестоком обращении с задержанными. Комиссар СЕ по правам человека призвала главу МВД России дать разъяснения по поводу случившегося и сообщить, какие меры приняты в связи с допущенными нарушениями.

"Я полагаю, вы согласитесь, что лица, наделенные государственной властью, сотрудники правоохранительных органов несут особую ответственность и их главной задачей является защита граждан и их человеческих прав. Тем более тревожит то, что некоторые полицейские действовали так, что нарушили право на то, чтобы не подвергаться насилию или обращению в нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека", - написала Дунья Миятович Владимиру Колокольцеву.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:27

Спецприемник Сахарово - история одного задержанного на акциях в поддержку Навального

Аудио- и видеофайлы по теме

Соратники Навального передали ЕС черный список: будут ли введены санкции против 35 россиян? (08.02.2021)  

Во время несанкционированных акций задерживали не только протестующих, но наказать власть хочет всех (04.02.2021)  

Также по теме

Frankreich | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

В ЕСПЧ направлена первая жалоба по арестам на акциях в поддержку Навального 10.02.2021

В жалобе в Европейский суд по правам человека говорится, что при аресте координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции.

Russland Proteste Nawalny | Moskau

Акции в поддержку Навального: рекордное число задержанных по всей России 31.01.2021

В России прошли акции протеста. Митингующие выступали, в частности, в поддержку оппозиционера Навального, задержанного после возвращения в РФ из Германии, где он находился на лечении. DW следила за событиями 31 января.

Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

ЕС и США осудили задержания на митингах 23 января в России 24.01.2021

В Госдепе США и МИД Великобритании призвали освободить всех задержанных на акциях в поддержку Навального. В ЕС также осудили применение силы к демонстрантам.

Реклама

Самые читаемые

Анекдоты про снег и зимние теории заговора из Германии  

Эксклюзив DW: Интервью Виктора Бабарико из СИЗО КГБ  

В бундестаге цитировали Навального и ссорились из-за "Северного потока - 2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно