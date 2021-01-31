СК, Генпрокуратура и МВД РФ призвали воздержаться от новых акций протеста

Сразу три российских правоохранительных ведомства призвали отказаться от участия в новыхакциях протеста. Министерство внутренних дел РФ в четверг, 11 февраля, заявило, что опубликованные в социальных сетях и на некоторых сайтах анонсы о запланированных на ближайшее время несогласованных массовых акциях запрещены из-за ограничительных мер, связанных с пандемией.

"Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках - уголовная ответственность", - говорится в заявлении ведомства.

Одновременно МВД сообщило, что по итогам протестных акций в конце января - начале февраля возбуждено 90 уголовных дел. Ведомство также подчеркнуло, что готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки. "Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - указывается далее.

СКР и Генпрокуратура о предстоящих акциях

В свою очередь Следственный комитет России (СКР) предупредил об уголовной ответственности организаторов новых несогласованных акций. "Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы", - подчеркнуло ведомство.

СКР также напомнило о противозаконности вовлечения детей и подростков в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни. При этом присутствие несовершеннолетних на несанкционированных акциях и в местах массового скопления людей может угрожать их личной безопасности и здоровью, указал он. "Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", - говорится в заявлении.

Между тем Генеральная прокуратура РФ также предупредила об ответственности за призывы к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам. "Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - заявила пресс-служба ведомства.

Новая протестная акция - 14 февраля

9 февраля главасети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о планах провести новую мирную акцию 14 февраля в России. Акцию предлагают провести в новом формате: вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Эха Москвы" заявила, что такие акции организуются под влиянием Запада.

Массовые акции протеста в поддержкуоппозиционера Алексея Навального, арестованного сразу же после возвращения из Германии в Россию 18 января, прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 тысяч человек.

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