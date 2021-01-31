 СК, Генпрокуратура и МВД РФ призвали воздержаться от новых акций протеста | Новости из Германии о России | DW | 11.02.2021

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Россия

СК, Генпрокуратура и МВД РФ призвали воздержаться от новых акций протеста

Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД России выступили с заявлениями за три дня до проведения новой акции, анонсированной командой Алексея Навального.

Акция протеста 31 января в Москве

Акция протеста 31 января в Москве

Сразу три российских правоохранительных ведомства призвали отказаться от участия в новыхакциях протеста. Министерство внутренних дел РФ в четверг, 11 февраля, заявило, что опубликованные в социальных сетях и на некоторых сайтах анонсы о запланированных на ближайшее время несогласованных массовых акциях запрещены из-за ограничительных мер, связанных с пандемией.

"Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках - уголовная ответственность", - говорится в заявлении ведомства.

Одновременно МВД сообщило, что по итогам протестных акций в конце января - начале февраля возбуждено 90 уголовных дел. Ведомство также подчеркнуло, что готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки. "Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - указывается далее.

СКР и Генпрокуратура о предстоящих акциях

В свою очередь Следственный комитет России (СКР) предупредил об уголовной ответственности организаторов новых несогласованных акций. "Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы", - подчеркнуло ведомство.

СКР также напомнило о противозаконности вовлечения детей и подростков в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни. При этом присутствие несовершеннолетних на несанкционированных акциях и в местах массового скопления людей может угрожать их личной безопасности и здоровью, указал он. "Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", - говорится в заявлении.

 

Между тем Генеральная прокуратура РФ также предупредила об ответственности за призывы к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам. "Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - заявила пресс-служба ведомства.

 

Новая протестная акция - 14 февраля

9 февраля главасети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о планах провести новую мирную акцию 14 февраля в России. Акцию предлагают провести в новом формате: вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Эха Москвы" заявила, что такие акции организуются под влиянием Запада.

Массовые акции протеста в поддержкуоппозиционера Алексея Навального, арестованного сразу же после возвращения из Германии в Россию 18 января, прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 тысяч человек.

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

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    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

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    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

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    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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