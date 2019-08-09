 Следственный комитет требует заочного ареста Леонида Волкова | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2021

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Россия

Следственный комитет требует заочного ареста Леонида Волкова

СК РФ подал в суд ходатайство о заочном аресте руководителя сети региональных штабов Алексея Навального. Леониду Волкову грозит срок до трех лет лишения свободы.

Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального

Леонид Волков

Главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщилпресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы в среду, 10 февраля. "В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - говорится в сообщении суда.

Оппозиционер подозревается в вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции. По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, Волков знал о несогласованности протестной акции 23 января с властями "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", однако  разместил в Youtube "призывы к несовершеннолетним" принять участие в митингах на территории Москвы и других городов России "в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников".

Сейчас глава штаба Навального находится за границей. Объявление Волкова в межгосударственный розыск означает, что его поиски будут вестись во всех странах СНГ.

Массовые акции в поддержку Навального

Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу же после возвращения из Германии в Россию 18 января, прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 тысяч человек.

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  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:27

Спецприемник Сахарово - история одного задержанного на акциях в поддержку Навального

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