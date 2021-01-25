 СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2021

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Россия

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова

Руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального стал фигурантом уголовного дела по статье о "склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

Леонид Волков

Леонид Волков

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе СК.

Дело заведено по статье о "склонении в информационно-телекоммуникационных сетях", включая интернет, "несовершеннолетних к совершению противоправных действий", заявили в ведомстве.

По версии следствия, Волков знал об отсутствии согласования на проведение митингов 23 января. "Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", - заявляют в СК. Ссылки на видеозаписи Волков также "разместил на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram", говорится далее в сообщении.

Леонид Волков: как обычно, черное - это белое

Сам соратник Навального в Twitter уже прокомментировал решение СК, перефразировав цитату из романа Джорджа Оруэлла "1984": "Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти".

В своем посте в Facebook от 27 января Леонид Волков, в частности, обратился к родителям несовершеннолетних. Он написал, что те должны поговорить со своими детьми и сказать им: "Дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя".

Рекордное число задержаний в современной истории России

Ранее, 27 января, брата Алексея Навального - Олега - и соратницу оппозиционера - Любовь Соболь - задержали на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам. 

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на 28 января были задержаны 3980 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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