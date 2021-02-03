 Соратник Навального: Евросоюз должен найти ″деньги Путина″ в Европе | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Соратник Навального: Евросоюз должен найти "деньги Путина" в Европе

Леонид Волков в интервью агентству AFP заявил, что правильной стратегией Запада в отношении Путина является поиск его финансовых потоков в ЕС. В Европе "много денег Путина", считает соратник Навального.

Леонид Волков

Леонид Волков

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призвал Евросоюз в ситуации кризиса вокруг Навального "идти по следу денег Путина на Западе". Соответствующее заявление он сделал в среду, 3 февраля, в видео-интервью агентству AFP.

Себя, по сообщению агентства, Волков назвал выполняющим примерную функцию "министра иностранных дел Навального". Правильной стратегией в отношении Владимира Путина для Запада должно стать отслеживание его имущества, поскольку в Европе "много денег Путина".

По словам Волкова, заключение Навального под стражу только усилит его поддержку. В данный момент Волков проводит консультации с европейскими институциями и правительствами о возможных санкциях в отношении России после приговора Навальному.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:32

Леонид Волков "вТРЕНДde": Об отравлении Навального, санкциях и схожести Путина с Лукашенко

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Аудио- и видеофайлы по теме

Освобождение Навального стало бы для Путина признаком слабости, или Что думают западные кремлинологи  

"Навальный жив благодаря Меркель": сенсационные подробности спасения оппозиционера. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

В Беларуси вынесен первый приговор по "делу Тихановского"  

Немецкий эксперт о дворце под Геленджиком: "Приватизированная власть"  

Зеленский отключил три популярных украинских телеканала  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно