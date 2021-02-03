Соратник Навального: Евросоюз должен найти "деньги Путина" в Европе

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призвал Евросоюз в ситуации кризиса вокруг Навального "идти по следу денег Путина на Западе". Соответствующее заявление он сделал в среду, 3 февраля, в видео-интервью агентству AFP.

Себя, по сообщению агентства, Волков назвал выполняющим примерную функцию "министра иностранных дел Навального". Правильной стратегией в отношении Владимира Путина для Запада должно стать отслеживание его имущества, поскольку в Европе "много денег Путина".

По словам Волкова, заключение Навального под стражу только усилит его поддержку. В данный момент Волков проводит консультации с европейскими институциями и правительствами о возможных санкциях в отношении России после приговора Навальному.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей.

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