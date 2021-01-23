 Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.01.2021

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Россия

Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск

Главу региональных штабов Навального обвиняют в вовлечении подростков в несанкционированную акцию. СКР возбудил уже несколько уголовных дел в отношении сторонников Навального.

Леонид Волков Берлине, август 2020

Леонид Волков Берлине, август 2020

Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил главе региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении подростков в несанкционированную акцию. Он объявлен в розыск, говорится в сообщении, обнародованном на сайте СКР в пятницу, 29 января.

Еще точнее, Волкову вменяют в вину "склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий". За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Призывы к несовершеннолетним

"В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях", - говорится в сообщении. В СК подчеркнули, что выводы следствия подтверждены результатами лингвистического исследования. Об уголовном деле в отношении Волкова стало известно 28 января.

После митингов 23 января, проходивших под лозунгом "Свободу Навальному!", Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении участников протестных акций и сторонников арестованного оппозиционера. В числе прочего, открыто несколько дел о насилии против сотрудников правоохранительных органов. Следователи также расследуют дело о нарушении карантина по коронавирусу в Москве - по данным городских властей, в акции участвовали 19 человек, больных COVID-19.

Арест Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан вечером 17 января по прилете в Москву из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". На следующий день он был арестован до 15 февраля и помещен в СИЗО "Матросская тишина" по обвинению в нарушении условного срока наказания по делу "Ив Роше". В ближайшее время должен состояться суд, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока Навального на реальный.

23 января по призыву оппозиционера почти в 120 городах России прошли массовые акции протеста против ареста Навального. Правоохранительных органы задержали несколько тысяч человек. На 31 января в России намечены новые массовые акции в поддержку Навального.

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    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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