 Леонид Волков: Навальный жив во многом благодаря Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 22.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Леонид Волков: Навальный жив во многом благодаря Меркель

Сейчас никто не знает, сколько продлится лечение Навального в Берлине и кто в итоге оплатит счет, который выставит клиника “Шарите”. Об этом заявил в эксклюзивном интервью DW координатор штаба Навального Леонид Волков.

Алексей Навальный с женой Юлией, 15 сентября

Алексей Навальный с женой Юлией, 15 сентября

В эвакуации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из России в Берлин ключевую роль сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Алексей Навальный во многом жив благодаря ее вмешательству", - заявил в эксклюзивном интервью DW во вторник, 22 сентября, координатор штаба Навального Леонид Волков. По его словам, сторонники оппозиционера смогли переправить из Омска в Берлин "большой список" личных вещей Навального, которые были переданы немецким врачам для дальнейших исследований. Часть этих вещей были на борту лайнера медицинской авиации, доставившего Навального в Берлин 22 августа; остальные вещи были переправлены в Берлин "другими путями".

Окончательная стоимость курса лечения и реабилитации Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" станет известна только после завершения терапии - как и то, из каких средств будут оплачиваться услуги немецких врачей, утверждает Леонид Волков. "Мы так или иначе сможем собрать эти средства", - заверил он. После лечения в Берлине Алексей Навальный вернется в Москву: “Никто из тех, кто его знает, не может представить ничего иного". Волков напомнил, что нынешнее покушение на Навального - "самое опасное, но далеко не первое".

Отправленные в Германию запросы Генпрокуратуры РФ о правовой помощи Волков назвал "частью лаврово-песковской пиар-кампании". Эти запросы, как он отметил, написаны таким образом, "чтобы дать пищу" прокремлевским СМИ.

Лучшим ответом ЕС на отравление Навального, по мнению собеседника, стали бы персональные санкции против всех фигурантов антикоррупционных расследований ФБК: "Европе пора положить конец беспрепятственному вливанию миллиардов, украденных в России, в европейскую экономику". В свою очередь увязывание покушения на Навального со строительством газопровода "Северный поток - 2" Леонид Волков назвал странным.

Сам Волков покинул Россию год назад, после того как против него возбудили уголовное дело.

Отравление Алексея Навального

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - заявил он 3 сентября.

Леонид Волков стал гостем программы DW "вТРЕНДde" с Константином Эггертом. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "DW на русском" и читайте на нашем сайте 23 сентября.

Смотрите также

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


 

Смотреть видео 31:33

Бутылка с "Новичком": что поведал эксперт бундесвера об отравлении Навального. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Европарламент требует усилить санкции против РФ из-за отравления Навального  

Будет ли достроен "Северный поток-2" на фоне отравления Навального?  

Также по теме

Kriminalgericht Moabit

Почему пока нет решения по второму запросу Генпрокуратуры РФ по делу Навального? 21.09.2020

Дело Навального - далеко не первый случай обращения России к властям Германии за правовой помощью. Кажущаяся медлительность немецкой стороны обусловлена действующей в Германии схемой рассмотрения подобных обращений.

Алексей Навальный в Берлине: профессор юриспруденции о правовой стороне отравления 15.09.2020

Профессор права из берлинского Университета имени Гумбольдта в интервью Deutsche Welle комментирует правовые аспекты пребывания Алексея Навального в Германии.

Deutschland Berlin | Selfie am Krankenbett | Alexej Nawalny

Немецкий юрист: В оказании ФРГ правовой помощи России нет автоматизма 16.09.2020

Профессор юридического факультета Университета имени Гумбольдта Мартин Хегер в интервью DW объяснил процедуру оказания Германией правовой помощи по запросу России в случае отравления Навального.

Реклама

Самые читаемые

Вредный балет: что произошло в берлинской школе?  

Канцлер ФРГ призвала ООН к единству и изменениям  

Комментарий: Российский шоу-бизнес на подтанцовках у Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно