Леонид Волков: Навальный жив во многом благодаря Меркель

В эвакуации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из России в Берлин ключевую роль сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Алексей Навальный во многом жив благодаря ее вмешательству", - заявил в эксклюзивном интервью DW во вторник, 22 сентября, координатор штаба Навального Леонид Волков. По его словам, сторонники оппозиционера смогли переправить из Омска в Берлин "большой список" личных вещей Навального, которые были переданы немецким врачам для дальнейших исследований. Часть этих вещей были на борту лайнера медицинской авиации, доставившего Навального в Берлин 22 августа; остальные вещи были переправлены в Берлин "другими путями".



Окончательная стоимость курса лечения и реабилитации Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" станет известна только после завершения терапии - как и то, из каких средств будут оплачиваться услуги немецких врачей, утверждает Леонид Волков. "Мы так или иначе сможем собрать эти средства", - заверил он. После лечения в Берлине Алексей Навальный вернется в Москву: “Никто из тех, кто его знает, не может представить ничего иного". Волков напомнил, что нынешнее покушение на Навального - "самое опасное, но далеко не первое".



Отправленные в Германию запросы Генпрокуратуры РФ о правовой помощи Волков назвал "частью лаврово-песковской пиар-кампании". Эти запросы, как он отметил, написаны таким образом, "чтобы дать пищу" прокремлевским СМИ.

Лучшим ответом ЕС на отравление Навального, по мнению собеседника, стали бы персональные санкции против всех фигурантов антикоррупционных расследований ФБК: "Европе пора положить конец беспрепятственному вливанию миллиардов, украденных в России, в европейскую экономику". В свою очередь увязывание покушения на Навального со строительством газопровода "Северный поток - 2" Леонид Волков назвал странным.



Сам Волков покинул Россию год назад, после того как против него возбудили уголовное дело.

Отравление Алексея Навального

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - заявил он 3 сентября.

Леонид Волков стал гостем программы DW "вТРЕНДde" с Константином Эггертом. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "DW на русском" и читайте на нашем сайте 23 сентября.

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