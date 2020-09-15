 Европарламент предлагает заморозить активы фигурантов расследований Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2020

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Европа

Европарламент предлагает заморозить активы фигурантов расследований Навального

Голосование по резолюции Европарламента состоится 17 сентября, в ней предлагается усилить и расширить санкции в отношении России.

Заседание Европарламента

Депутаты Европарламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции по отношениям с Россией, опубликованном в среду, 16 сентября.

Соответствующее голосование состоится на сессии Европарламента 17 сентября. Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.

Международное расследование отравления Навального

Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к расследованию Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В проекте резолюции предлагается потребовать от РФ отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 16 сентября заявила, что ждет от России объяснений в связи с отравлением Навального. Лично Меркель и Владимир Путин пока не обсуждали покушение на жизнь российского оппозиционера.

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