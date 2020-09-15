Европарламент предлагает заморозить активы фигурантов расследований Навального

Голосование по резолюции Европарламента состоится 17 сентября, в ней предлагается усилить и расширить санкции в отношении России.
Депутаты Европарламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции по отношениям с Россией, опубликованном в среду, 16 сентября.
Соответствующее голосование состоится на сессии Европарламента 17 сентября. Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.
Международное расследование отравления Навального
Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к расследованию Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В проекте резолюции предлагается потребовать от РФ отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского права над международным.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 16 сентября заявила, что ждет от России объяснений в связи с отравлением Навального. Лично Меркель и Владимир Путин пока не обсуждали покушение на жизнь российского оппозиционера.
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