Европарламент предлагает заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции по отношениям с Россией, опубликованном в среду, 16 сентября.

Соответствующее голосование состоится на сессии Европарламента 17 сентября. Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.

Международное расследование отравления Навального

Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к расследованию Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В проекте резолюции предлагается потребовать от РФ отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 16 сентября заявила, что ждет от России объяснений в связи с отравлением Навального. Лично Меркель и Владимир Путин пока не обсуждали покушение на жизнь российского оппозиционера.

Смотрите также:

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы Аресты Навального с 2011 по 2018 годы В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. Автор: Марина Барановская

