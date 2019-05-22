Леонид Волков: У Путина нет видения будущего - только ОМОНовская дубинка

Руководитель региональных штабов ФБК Леонид Волков, который недавно был объявлен властями РФ в межгосударственный розыск и сейчас находится за границей, назвал "особенной" протестную акцию 14 февраля в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. В интервью DW Волков рассказал о том, как европейские лидеры могут "вернуть Путина на землю из абсолютного отрыва от реальности" и содействовать освобождению осужденного оппозиционера.

DW: 14 февраля в России прошли мирные акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных под девизом "Любовь сильнее страха". Как вы оцениваете эти акции?

Леонид Волков: Вы сделали акцент на слове "мирные". У нас все акции протеста всегда мирные, это принципиальная позиция. Другое дело, что 14 февраля мы специально придумали такой формат, при котором участников ни в каком плане не могли бы подвергнуть разгону или незаконным силовым репрессиям, подобно тому, как незаконно были разогнаны мирные акции 23 и 31 января. И нам это удалось. Это один важный результат.

И второй важный результат: мы получили десятки тысяч историй людей о том, как кто-то вышел, кто-то нашел у себя во дворе единомышленников, был рад, был удивлен - или наоборот не нашел и был расстроен. Или не был расстроен, потому что, выйдя, одержал победу над собой. И - что особенно важно - остались многочисленные горизонтальные связи, когда люди создали какой-то чат с соседями, какую-то группу для своего двора или нескольких дворов. Мы надеемся, что в будущем это сыграет свою роль.

- Как вам удается продолжать работу, несмотря на давление властей? Появляются ли у вас новые люди в команде? Удается ли собирать достаточно пожертвований?

- Никогда в нашей истории мы не видели такого потока резюме, такого количества писем от людей, которые хотят у нас работать, открыть штаб в своем городе, помогать в расследованиях, помогать как программисты или как-то еще. Мы никогда не видели такого всплеска пожертвований. Рост абсолютно рекордный.

"Путин торгует страхом"

- То есть запугать людей не удалось? Страха не стало больше?

- Страха стало больше. Путин торгует страхом оптом и в розницу. Путин сделал страх своим главным политическим оружием. Страх, ложь и клевету. Мы сейчас видим, с одной стороны, беспрецедентную телевизионную кампанию по очернению Алексея Навального, нашей команды и, с другой стороны, - нагнетание страха, когда даже с супер-мирной акцией с фонариками они пытались бороться методами запугивания. Страха стало больше, потому что кроме страха Путин больше ничего не производит. Забыты времена, когда он пытался конкурировать в программе идей, предлагать повестку, свое видение будущего. Нет больше никакого видения будущего - только ОМОНовская дубинка.

Действия ОМОНа на акции протеста в Москве, 31 января 2021 года

Но мы видим, что стойкости, храбрости, солидарности тоже стало больше. Нельзя сказать, что мы полностью и окончательно победили страх: мы победили бы, если бы на улицу вышел миллион человек. Но и нельзя сказать, что страх победил, потому что мы видим, что люди выходят, что поддержка растет. Это тяжелое противостояние, это надолго. Мы всегда говорили, что работаем вдолгую, и в долгосрочной перспективе страх конечно проиграет, страх обречен - нельзя на нем долго выезжать.

- Российские протесты часто сравнивают с белорусскими. Насколько они похожи?

О сходствах говорят много, но два основных различия заключаются в следующем. В Беларуси протесты возникли как реакция на сфальсифицированные выборы. В России выборы впереди, что дает нам надежду на то, что протесты будут усиливаться и что мы увидим новую волну летом и ближе к выборам. Второе различие: Лукашенко удержался у власти на штыках и дубинках Путина, благодаря финансовой, моральной и силовой поддержке из Москвы. Он понимал, что Москва его прикроет, и это помогало ему действовать особенно дерзко и отвязно. Путина никто не прикрывает.

Россия экспортирует коррупцию в Европу

- Вы предложили ЕС и США ввести санкции против 35 лиц из окружения Путина. Как вы оцениваете шансы этого списка?

- Для нас очень важно, чтобы западные лидеры от довольно правильной риторики - тут не к чему придраться - перешли к конкретным делам. Расследование про "дворец Путина" и многие другие вещи показали, что единственная вещь, которая для этого человека имеет значение - это деньги. Поэтому мы предлагаем атаковать его ключевые кошельки. Разговор с таких позиций может хотя бы немного вернуть Путина на землю из того абсолютного отрыва от реальности, в который он ушел в последние годы.

Акция протеста с фонариками 14 февраля 2021 года, Санкт-Петербург

- В ЕС зарабатывают деньги на российских олигархах. Они приобретают в Европе роскошные виллы и яхты. Почему вы думаете, что именно сейчас пришел тот момент, когда европейские политики будут готовы поставить на этом точку?

- Это важный и главный вопрос. Потому что пока так продолжается, Путин абсолютно уверен, что у него все в порядке. Он встречается с европейскими политиками, они его жестко критикуют, а он про себя думает: "какие же они лицемеры, потому что они, конечно, меня всячески осуждают, но когда дело доходит до денег, то деньги им важнее". Из России, по официальным данным, экспортируются 50-60 миллиардов долларов в год, которые в основном попадают в экономику Евросоюза.

Если европейские лидеры хотят показать, что у них слово не расходится с делом и что гражданские институты, права человека для них - не пустые слова, то в какой-то момент они должны проявить ответственность и сказать себе и своим избирателям: да, благодаря путинским деньгам у нас растет экономика. Если путинские деньги изгнать из Европы, то возможно мы потеряем пару десятых процента ВВП. Это то, что любому европейскому лидеру очень сложно сказать своим избирателям. У европейского лидера всегда перед носом конкурентные выборы и всегда надо выходить с какими-то хорошими новостями.

Но с точки зрения долгосрочной перспективы это игла, с которой надо слезать, потому что вместе с этими десятками миллиардов долларов в Европу перекачивается и коррупция. Когда кто-то купил замок во Франции, к этому замку прилагаются взятки, заплаченные местным чиновникам, чтобы они не задавали неудобных вопросов, купленные европейские депутаты, которых у Путина на зарплате уже десятки, если не сотни, и так далее. Россия экспортирует коррупцию, коррупция разлагает европейские институты, и если Европа и дальше будет закрывать на это глаза, то ситуация может стать необратимой.

- Как вы считаете, удастся ли достичь освобождения Алексея Навального, благодаря давлению Запада? На что вы надеетесь?

- Мы будем продолжать кампанию как внешнего, так и внутреннего давления. Мы не знаем, что станет последней каплей, которая вынудит Путина поменять свое решение и немного разжать челюсти. Но мы точно знаем, что сейчас нельзя недоработать, отработать на 95% возможностей - надо на 100, а желательно даже на 110. Все, что мы можем сделать, чтобы это давление увеличить как внутри страны, так и снаружи, - все хорошо.

- Вы рассматривали такой вариант, что Алексей может на несколько лет выпасть из политической жизни?

- Безусловно, возможный сценарий, которого мы пытаемся всеми силами избежать, будет заключаться в том, что нашего давления окажется недостаточно и он на несколько лет окажется за решеткой. Это очень грустный сценарий, мы сделаем все для того, чтобы он не случился, но даже этот сценарий ни в коем случае нельзя охарактеризовать словами "выпасть из политической жизни". Вот этого мы точно не допустим.

- Вы можете как-то прокомментировать отъезд Юлии Навальной из России?

Нет.

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