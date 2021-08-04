 Комментарий: ″Санитарное дело″ - способ решить проблемы российских властей | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 06.08.2021

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Мнения

Комментарий: "Санитарное дело" - способ решить проблемы российских властей

В Москве оглашают приговоры по "санитарному делу". Его фигуранты - оппозиционные политики, активисты и даже брат Алексея Навального Олег. За абсурдностью этого дела - холодный расчет властей, пишет Татьяна Фельгенгауэр.

Акция 23 января в поддержку Навального, после которой было возбуждено санитарное дело

Акция 23 января в поддержку Навального, после которой было возбуждено "санитарное дело"

"Подстрекательство к нарушению санитарных норм" - так звучит статья УК, которая легла в основу "санитарного дела". Девять человек  сейчас либо слушают приговоры, либо остаются в статусе подсудимых. Кажется, все они случайно оказались в этом уголовном деле, но в действиях властей усматривается желание одним махом нейтрализовать самых активных и раздражающих оппонентов. 

В числе фигурантов - соратники Навального

Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Степанов, Анастасия Васильева и Николай Ляскин - это люди, которые в том или ином качестве работали с Алексеем Навальным, и активно поддерживают политика. Более того, Соболь и Степанов объявили о своих политических амбициях и собирались баллотироваться на выборах в Госдуму. По сути, этим уголовным делом власть обездвижила почти всех самых ярких членов команды Навального, оставшихся в Москве.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Можно было бы сказать, что таким образом Степанову и Соболь мешают баллотироваться, но для этого вполне хватило бы и признания Фонда борьбы с коррупцией и других структур Навального экстремистскими организациями. Только что вынесенные приговоры Любови Соболь  и Николаю Ляскину (полтора года и год ограничения свободы соответственно) показывают, что расчет власти тут тоньше: не столько помешать избираться, сколько запретить судебным решением любую уличную активность и фактически привязать к Москве, что исключает активность региональную. Можно смело допустить, что обвинительные приговоры услышат и остальные фигуранты "санитарного дела", хотя и с нюансами.

Олег Навальный: еще один заложник

Олегу Навальному, брату Алексея, суд дал год условно и год испытательного срока. Однако никаких дополнительных ограничительных мер судья не назначил. Можно предположить, что Олег своего рода заложник в руках власти. Алексею Навальному, который даже из колонии продолжает через адвокатов передавать обращения к своим сторонникам, показывают, что судьба его младшего брата - в руках Кремля.

Условный срок легко может превратиться в реальный - по малейшему поводу. А судя по фабуле "санитарного дела", в котором не было пострадавших и не нашлось ни одного убедительного доказательства чьей-либо вины, повод может и не понадобиться. Ближайшие два года Олег Навальный будет находиться в заложниках у людей, которые пытались убить его брата, а теперь по надуманному делу держат Алексея Навального в колонии.

Слишком активные под наблюдением

Еще трое, Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Мария Алехина, кажутся совсем случайными людьми в этом деле. Однако и их изоляция дает возможность власти вздохнуть спокойнее. Муниципальные депутаты Штейн и Барановский вместе с участницей Pussy Riot Алехиной люди в Москве довольно известные. Избавиться от таких с помощью дела, которое строится на записях в соцсетях, легко и удобно. В последние месяцы мы видим, как последовательно власти выдавливают из страны активистов. Остальных, видимо, решили держать под постоянным судебным преследованием.

Кстати, еще один муниципальный депутат, Константин Янкаускас, был десятым фигурантом "санитарного дела", однако Следственный комитет спустя несколько месяцев снял с него обвинение. По странному стечению обстоятельств, это произошло спустя неделю после того, как Янкаускас объявил, что не будет баллотироваться в Госдуму.

Неожиданный побочный эффект "санитарного дела"

Те, кто придумал "санитарное дело", не подумали о том, как оно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России, а точнее - на отношение россиян к пандемии. Что видит перед собой гражданин Российской Федерации? Политическое дело, по которому преследуют соратников Алексея Навального, его брата, муниципальных депутатов и известную активистку, прикрываясь борьбой с коронавирусом. Процесс по нему идет в то же время, что и организованные властями массовые гуляния на "Алых парусах" - акции в поддержку президента Путина и ПМЭФ.

Люди справедливо считают, что пандемия не имеет никакого значения, и ссылка на коронавирус нужна лишь для того, чтобы преследовать оппозицию. С таким подходом сложно ждать серьезного отношения к пандемии со стороны россиян. Власти в очередной раз демонстрируют непоследовательность и лицемерие. Борьба с политическими оппонентами и несогласными для них гораздо важнее борьбы с коронавирусом. Ведь если бы "санитарное дело" затевалось не по политическим мотивам, а для защиты россиян от распространения опасного вируса, судить по нему пришлось бы мэров, губернаторов, и, страшно подумать, самого президента.       

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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