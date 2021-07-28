 Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2021

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Россия

Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь в рамках "санитарного дела" приговорили к ограничению свободы. Во время оглашения приговора ее удалили из зала суда

Оппозиционный политик, соратница Алексея Навального Любовь Соболь

Оппозиционный политик Любовь Соболь

Преображенский суд Москвы во вторник, 3 августа, вынес оппозиционному политику, соратнице Алексея Навального Любови Соболь обвинительный приговор по так называемому "санитарному делу". Об этом сообщает корреспондент DW в зале суда.

Наказание Соболь предусматривает ограничение свободы сроком на полтора года: Соболь запрещается покидать жилище с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, ее обязали являться в инспекцию трижды в месяц.

Во время оглашения приговора Соболь удалили из зала суда за то, что она снимала процесс, официально считающийся открытым, на видео при помощи своего смартфона. "Не ясно, почему пресс-служба суда может снимать оглашение приговора, а Любови это нельзя разрешить. Напоминаю, что процесс у нас является гласным и открытым", - выразил удивление в этой связи адвокат Соболь Владимир Воронин.

Соболь считает "санитарное дело" сфабрикованным

Комментируя приговор в интервью DW после заседания, Соболь подчеркнула, что считает дело сфабрикованным. "В деле нет ни одного потерпевшего, в деле нет ни одного человека, который был бы болен коронавирусом и вышел на акцию протеста по моему призыву", - подчеркнула юрист.

Она добавила, что ни в одном материале дела, ни на одной видеозаписи нет свидетельств того, что она или другие фигуранты призывали к нарушению санитарных норм. "Был призыв выходить на улицы. Но невозможно подстрекать неопределенный круг лиц", - пояснила она.

"Санитарное дело" против сторонников Навального

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь, по этому делу проходят глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.

На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России.

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    Автор: Илья Коваль


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