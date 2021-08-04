Суд вынес приговоры брату и соратнику Навального по "санитарному делу"

Преображенский районный суд Москвы в пятницу, 6 августа, назначил Олегу Навальному - брату оппозиционного политика Алексея Навального - один год лишения свободы условно по "санитарному делу". Об этом в своем Twitter написал его адвокат Никос Параскевов. Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

В тот же день Преображенский районный суд Москвы приговорил соратника Алексея Навального Николая Ляскина к одному году ограничения свободы по тому же "санитарному делу". Об этом сообщается в Twitter оппозиционера.

Ляскину запрещено в течение года выходить из дома с 22 до 6 часов, покидать Москву и Московскую область, а также посещать массовые мероприятия.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантов, в число которых вошли глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, Олег Навальный, Мария Алехина и другие, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Следствие утверждает, что на их призывы откликнулись, в частности, люди, зараженные коронавирусом.

3 августа по этому же делу суд приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы. 2 августа обвиняемого по "санитарному делу" Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. По версии следствия, он под воздействием "призывов" Любови Соболь и других пришел на акцию будучи зараженным коронавирусом.

Сам Акель утверждал, что пошел на акцию после двух отрицательных аптечных тестов на ковид. Кроме того, по его словам, он не следил за соратниками Навального в соцсетях, а о митинге узнал из эфира телекомпании "Дождь".

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