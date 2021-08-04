Суд вынес приговоры брату и соратнику Навального по "санитарному делу"

Преображенский районный суд Москвы в пятницу, 6 августа, назначил Олегу Навальному - брату оппозиционного политика Алексея Навального - один год лишения свободы условно по "санитарному делу". Об этом в своем Twitter написал его адвокат Никос Параскевов. Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.
В тот же день Преображенский районный суд Москвы приговорил соратника Алексея Навального Николая Ляскина к одному году ограничения свободы по тому же "санитарному делу". Об этом сообщается в Twitter оппозиционера.
Ляскину запрещено в течение года выходить из дома с 22 до 6 часов, покидать Москву и Московскую область, а также посещать массовые мероприятия.
"Санитарное дело"
"Санитарное дело" было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантов, в число которых вошли глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, Олег Навальный, Мария Алехина и другие, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Следствие утверждает, что на их призывы откликнулись, в частности, люди, зараженные коронавирусом.
3 августа по этому же делу суд приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы. 2 августа обвиняемого по "санитарному делу" Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. По версии следствия, он под воздействием "призывов" Любови Соболь и других пришел на акцию будучи зараженным коронавирусом.
Сам Акель утверждал, что пошел на акцию после двух отрицательных аптечных тестов на ковид. Кроме того, по его словам, он не следил за соратниками Навального в соцсетях, а о митинге узнал из эфира телекомпании "Дождь".
Смотрите также:
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль