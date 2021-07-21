 Марии Алехиной из Pussy Riot продлили домашний арест | Новости политики из Германии | DW | 23.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

Марии Алехиной из Pussy Riot продлили домашний арест

По решению суда, Мария Алехина, проходящая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, будет содержаться под домашним арестом еще полгода.

Мария Алехина

Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы пан-рок-группы  Pussy Riot  Марии Алехиной до 8 января 2022 года. Об этом изданию "МБХ медиа" в пятницу, 23 июля, сообщили представители группы.

Фигуранты "санитарного дела"

Рассмотрение дела по существу перенесено на 29 июня. Заседание суда состоялось на следующий день после освобождения Алехиной из-под административного  ареста в спецприемнике, куда ее помещали два раза подряд.

Алехина проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции. Поводом для этого послужила организация протестов в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Среди других  фигурантов так называемого "санитарного дела"  - бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин, его бывшая коллега Любовь Соболь, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, глава признанного иноагентом "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:45

Дело Любови Соболь: соратницу Навального приговорили к году исправительных работ условно (15.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как к Навальному прорывались врачи и чем это закончилось (06.04.2021)  

Санитарное дело: сторонникам Навального продлили срок домашнего ареста  

Также по теме

21.08.2020, Russland, Omsk: OMSK, RUSSIA - AUGUST 21, 2020: Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh stands outside Omsk Ambulance Hospital No 1 where Russian opposition activist Alexei Navalny is staying. Navalny felt bad during his flight from Tomsk to Moscow and was hospitalised in a suspected poisoning after his flight's emergency landing. Yevgeny Sofiychuk/TASS Foto: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa |

Фигурантам "санитарного дела" продлили домашние аресты 21.07.2021

Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш на полгода продлили домашний арест. Кроме того, мера пресечения продлена еще троим участникам дела.

24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рита Флорес из Pussy Riot получила 15 суток ареста 22.07.2021

В России продолжается череда непрерывных арестов участников Pussy Riot. Некоторые участники, выйдя из спецприемников, уже покинули страну.

Maria Aljokhiva, russische Aktivistin (Ex Pussy Riot) im Gerichtssaal am 29.01.2021. Co: Daniil Berman

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вновь задержала полиция 08.07.2021

Оппозиционную активистку задержали сразу же после выхода из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Реклама

Самые читаемые

Новая конституция Беларуси: какая роль уготована Лукашенко?  

Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото)  

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?  