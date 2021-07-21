Марии Алехиной из Pussy Riot продлили домашний арест

Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы пан-рок-группы Pussy Riot Марии Алехиной до 8 января 2022 года. Об этом изданию "МБХ медиа" в пятницу, 23 июля, сообщили представители группы.

Фигуранты "санитарного дела"

Рассмотрение дела по существу перенесено на 29 июня. Заседание суда состоялось на следующий день после освобождения Алехиной из-под административного ареста в спецприемнике, куда ее помещали два раза подряд.

Алехина проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции. Поводом для этого послужила организация протестов в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Среди других фигурантов так называемого "санитарного дела" - бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин, его бывшая коллега Любовь Соболь, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, глава признанного иноагентом "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег.

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