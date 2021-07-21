ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу "Альянса врачей" Васильеву

Начальник 19-й инспекции московского управления ФСИН Николай Алферов потребовал заменить главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой меру пресечения по "санитарному делу" на арест. Об этом в своем Twitter в среду, 4 августа, написал ее адвокат Дмитрий Джулай.

Юрист отметил, что претензии ФСИН сводятся к тому, что Васильева несколько раз опаздывала домой на 3-10 минут. "Посмеялся даже судья. О двух несовершеннолетних детях Анастасии, видимо, майор Алферов будет заботиться сам", - написал Джулай.

Согласно действующей мере пресечения - запрет определенных действий - Васильева должна возвращаться домой до 20 часов.

"Санитарное дело"

Глава профсоюза "Альянс врачей" проходит обвиняемой по так называемому "санитарному делу", которое было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантов, в числе которых, кроме Васильевой, Олег Навальный, Мария Алехина и другие, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Следствие утверждает, что на призывы Васильевой и других оппозиционеров откликнулись в том числе люди, зараженные коронавирусом.

3 августа по этому же делу суд приговорил юриста ФБК Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. 2 августа обвиняемого по "санитарному делу" Дани Акеля оштрафовали на 100 тыс рублей. По версии следствия, он, под воздействием "призывов" Любови Соболь и других пришел на акцию с коронавирусом.

Сам Акель утверждал, что пошел на акцию после двух отрицательных аптечных тестов на коронавирус. Кроме того, по его словам, он не следил за соратниками Навального в соцсетях, а о митинге узнал из эфира телекомпании "Дождь".

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