 ″Альянс врачей″ опроверг данные Минюста о финансировании из-за рубежа | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2021

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Россия

"Альянс врачей" опроверг данные Минюста о финансировании из-за рубежа

Минюст РФ написал, что "Альянс врачей" получает средства от восьми иностранных граждан. В самой организации заявили, что существуют на членские взносы и пожертвования россиян.

Здание министерства юстиции России

Пресс-секретарь российского межрегионального профсоюза медработников "Альянс врачей" Александра Захарова в пятницу, 5 марта, сообщила о том, что у нее нет информации о средствах, которые организация, по утверждению Министерства юстиции РФ, получает из-за рубежа. "Мы существуем на членские взносы российских медиков и на пожертвования российских граждан, неравнодушных к проблемам медицины в России”, - подчеркнула она.

Ранее на сайте Минюста были опубликованы данные о том, что "Альянс врачей" якобы занимается "политической деятельностью" с целью оказать "влияние на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов и органов местного самоуправления", а также получает деньги от восьми иностранных граждан. 

Внесение "Альянса врачей" в реестр "иноагентов"

Информация о внесении "Альянса врачей" в реестр "иноагентов" Минюста появилась в российских СМИ 3 марта, однако пресс-секретарь организации Александра Захарова в тот день сообщила, что никаких уведомлений об этом им не поступало.

"Альянс врачей" был создан в 2018 году. Он занимается защитой прав медработников по всей России. В частности, целями профсоюза является борьба "за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России", говорится на сайте организации.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, которую СМИ называют "лечащим врачом оппозиционера Алексея Навального", в августе 2020 года, после отравления Навального в России боевым веществом из семейства "Новичок", вместе с Юлией Навальной и соратниками политика добивалась разрешения на его отправку на лечение в Германию.

29 января Тверской районный суд Москвы отправил Васильеву вместе с несколькими другими соратниками Навального в рамках так называемого "санитарного дела" под домашний арест до 23 марта и запретил ей покидать и менять место жительства без письменного разрешения следователя, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе по электронной почте, а также общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, проживающих совместно с ней, и адвокатов.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Ссылки в интернете

Реестр "иноагентов" Минюста РФ

Реестр "иноагентов" Минюста РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Оппозиционных кандидатов на выборах запишут в иноагенты?  

Охотники за иноагентами. Вакцины всех стран. Король Трамп теряет трон – "Заповедник", выпуск 147  

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