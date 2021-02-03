 Министерство юстиции РФ внесло ″Альянс врачей″ в реестр ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2021

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Россия

Министерство юстиции РФ внесло "Альянс врачей" в реестр "иноагентов"

По данным СМИ, министерство юстиции внесло "Альянс врачей" в реестр "иноагентов". В профсоюзе заявили, что не получали уведомлений.

Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ

Российская межрегиональная профсоюзная организация "Альянс врачей" опровергла сообщения о присвоении ей статуса иностранного агента. "Нам уведомлений не поступало, на сайте Минюста информации нет", - написала в среду, 3 марта, в Twitter пресс-секретарь "Альянса врачей" Александра Захарова.

СМИ сообщили о присвоении "Альянсу врачей" статуса "иноагента"

Ранее в тот же день ведущие российские СМИ сообщили о решении министерства юстиции включить "Альянс врачей" в список "иностранных агентов". "Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В.Васильевой", - заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Представитель Минюста пояснил, что в ходе проверки в отношении организации "установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности". Аналогичные сообщения со ссылкой на министерство распространили и другие российские СМИ

"Альянс врачей" и фигурант "санитарного дела" Анастасия Васильева

"Альянс врачей" создан в 2018 году и занимается защитой прав медработников по всей России. В частности, целями профсоюза является борьба "за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России", говорится на сайте организации.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, которую СМИ называют "лечащим врачом оппозиционера Алексея Навального", является фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), возбужденного после массовых акций в поддержку Навального в конце января.

Акции в поддержку Навального

23 января и 31 января в десятках российских городов прошли акции в поддержку арестованного и затем осужденного на 2 года и 6 месяцев колонии Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат арестованного оппозиционера Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по всей России было задержано более 11 тысяч человек. В период с 23 января по 2 февраля только московские суды назначили административный арест 972 гражданам в связи с несанкционированными властями акциями протеста.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 24:39

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