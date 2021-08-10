СКР предъявил Алексею Навальному новое обвинение

Следственный комитет России (СКР) в среду, 11 августа, предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь идет об основанном россиянином Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), уточнило ведомство. По версии следствия, деятельность организации "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".

Навальный, а также его соратники Леонид Волков и Иван Жданов распространяли в интернете призывы к участию в митингах в январе 2021 года. Навальному "было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения", указали в СКР.

Уголовное дело по профильной статье было возбуждено 4 февраля, однако известно о нем стало лишь в конце апреля. Тогда Навальный, Волков и Жданов являлись подозреваемыми.

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

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