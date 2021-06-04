 Евросоюз подверг жесткой критике ″закон против ФБК″ | Новости из Германии о Европе | DW | 05.06.2021

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Европа

Евросоюз подверг жесткой критике "закон против ФБК"

Новый закон стал еще одним инструментом подавления критических и оппозиционных голосов в России, заявили в дипломатическом ведомстве ЕС, призвав к его отмене.

Флаги Евросоюза возле здания Еврокомиссии в Брюсселе

Флаги Евросоюза возле здания Еврокомиссии в Брюсселе

В Брюсселе подвергли жесткой критике так называемый "закон против ФБК", подписанный накануне Владимиром Путиным и фактически лишающий членов "экстремистских" организаций пассивного избирательного права. "Этот новый закон стал еще одним инструментом подавления критических и оппозиционных голосов, он еще сильнее ограничит политический плюрализм в России", - заявил вечером в пятницу, 4 июня, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, особенное беспокойство вызывает то, что закон имеет обратную силу. "Европейский Союз настоятельно призывает российские власти отменить этот закон и привести российское законодательство в соответствие с теми обязанностями, которые взяла на себя Россия в рамках европейского и международного права, включая конвенцию о правах человека Совета Европы", - подчеркнул представитель Борреля.

Закон против ФБК и сторонников Навального

Закон о временном запрете на избрание в любые выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных экстремистскими или террористическими, был подписан президентом РФ ранее в тот же день. Согласно ему, для руководства таких организаций срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности, а для участников и работников - три года.

Документ был внесен в Думу в начале мая группой депутатов и изначально предполагал временное лишение указанных лиц права быть избранными только в Госдуму. Ко второму чтению в документ внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности в РФ. Госдума приняла закон в третьем чтении 26 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.

С вступлением закона в силу тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов оппозиционного политика Алексея Навального могут лишиться пассивного избирательного права.

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    Автор: Галина Петровская


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