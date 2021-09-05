Команда Навального надеется на отказ Google исполнять запрет по "Умному голосованию"

Команда российского оппозиционера Алексея Навального раскритиковала решение Арбитражного суда Москвы, запретившего компаниям Google и Yandex выдавать в результатах поисковых запросов сайт "Умное голосование". Решение суда является незаконным, поскольку "Умное голосование" не является "предметом коммерческого оборота" и используется соратниками Навального уже несколько лет, написал в воскресенье, 5 сентября, в Instagram исполнительный директор ликвидированного властями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение - пробный шар, в дальнейшем они также будут [использовать] видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами", - отметил он. Одновременно Жданов выразил уверенность, что базирующийся в России поисковик Yandex выполнит решение суда. "С учетом этого, Яндекс, какой бы прекрасный и удобный он ни был, должен лишиться репутации инфосервиса. Пользователи должны уходить на свободные площадки: Google (YouTube), Facebook (instagram), Telegram и подобные", - отметил Жданов.

По его словам, команде оппозиционера пока удается удержать доступным приложение "Навальный", несмотря на попытки властей с ним бороться. "IT-гигантам предстоит выработать целую систему защиты политических проектов от Кремля. Систему, которая защищает политические проекты в том числе от злоупотребления правами: интеллектуальными, о защите персональных данных и т. д.", - указал далее Жданов.

Решение Арбитражного суда

Арбитражный суд в Москве 3 сентября принял решение об обеспечительных мерах по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", запретив поисковикам Google и Yandex показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование". Эта компания, занимающаяся заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти, в конце июня подала заявку на регистрацию товарного знака "Умное голосование", и в рекордные сроки, спустя месяц, она была одобрена.

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками Алексея Навального и представлена в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. Целью проекта является разрушение монополии партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР во всех избирательных округах.

Приложение "Навальный" содержит сообщения с сайта Алексея Навального. Кроме того, в нем есть функция "Умного голосования". Блокировка самого сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, началась Роскомнадзором в июле. 20 августа ведомство потребовало от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play. Требование было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что это приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

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