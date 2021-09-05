Комментарий: Блокировка "Умного голосования" в Google не поможет Кремлю

Стратегия "Умного голосования" - сравнительно новое явление для электоральной политики России. Однако уже в прошлом году на региональных выборах разного уровня эта концепция показала, что может быть эффективной . Власть уроки вынесла, но побороть стратегию команды Алексея Навального, кажется, не так просто.

"Умное голосование" спутало карты властям

Главное, чем занимается Кремль уже много лет, - это зачистка политического поля. Когда дело доходит до выборов, избиратель видит, что ему просто не за кого голосовать. По-настоящему оппозиционные партии не регистрируют, самовыдвиженцев не допускают до выборов, а явку активно "сушат": то есть делают все, чтобы избиратель, способный голосовать не за "Единую Россию", на участок просто не пошел.

Татьяна Фельгенгауэр

В этом подходе нет ничего нового, он довольно успешно работал много лет подряд, но "Умное голосование" спутало властям все карты. Теперь снимать приходится и представителей лояльных партий. Так, например, КПРФ лишилась нескольких ярких кандидатов, хотя раньше таких проблем у партии не было. Очевидно, что теперь недостаточно быть частью системной оппозиции, нужно быть безликим и незапоминающимся, иначе в Кремле кандидата посчитают потенциальным участником списка рекомендаций "Умного голосования".

Но проблема в том, что стратегия работает в любом случае, даже если убрать ярких кандидатов.

Что общего у "Умного голосования" со стрижкой овец?

Власти это, видимо, понимают, потому что чем ближе к выборам, тем более абсурдные и нервные действия можно наблюдать. В разгар лета некая ставропольская компания по продаже овечьей шерстизарегистрировала права на товарный знак "Умное голосование". Такой шаг можно было бы расценить как политический троллинг, свойственный скорее Владиславу Суркову, чем нынешнему куратору внутренней политики в президентской администрации Сергею Кириенко.

Тем не менее, на днях Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Googleи Yandex показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры по иску той самой ставропольской компании. Команда Алексея Навального решение назвала незаконным, а в соцсетях можно было наблюдать классический образец "эффекта Стрейзанд" - пользователи проверяли, выдают ли поисковики информацию по запросу "Умное голосование".

Попытка запретить само это словосочетание выдает серьезную обеспокоенность властей по поводу предстоящего голосования. Об этом же свидетельствует и то, что одним решением Арбитражного суда дело не обошлось.

Запрет на упоминание "Умного голосования"

Роскомнадзор ведет свою борьбу с приложением "Умное голосование", которое создала команда Навального. Нежелание Apple и Google удалить это приложение из своих магазинов ведомство обещает расценивать как вмешательство в выборы. Не дремлет и полиция. На Кубани активиста оштрафовали из-за пачки листовок "Умного голосования", причем суд использовал статью, связанную с экстремизмом.

В Ростове-на-Дону активистку партии "Яблоко" судили за сторис в Инстаграмме со стикером "Умного голосования". И вновь суд говорит о демонстрации "экстремистской символики". Белле Набисян сначала назначили пять суток ареста, однако затем заменили наказание штрафом.

Очевидно, что власти всеми способами борются со стратегией Навального. Не просто пытаются вымарать упоминание о ней в интернете, но и хотят запугать людей, которые могут публично эту стратегию поддержать. Однако ее сила именно в том, что так просто уничтожить ее нельзя.

Организованно проголосовать против кандидата, который не представляет интересы партии власти, можно будет до тех пор, пока такой кандидат есть, не важно, будь то коммунист или беспартийная уборщица. Единственный способ реально уничтожить "Умное голосование" - это объявить выборы безальтернативными, но до этого, кажется, далеко. Или нет?

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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