Альтернатива "Умному голосованию" в Татарстане: что с ней не так?

В Татарстане создали систему умного подбора кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Госдуму - "Политмаркет". Проект в бело-синих тонах предлагал пользователям пройти тестирование из 20 вопросов, после чего определить "своего" кандидата с максимально похожими ответами. Создал "Политмаркет" политолог Владимир Кутилов и несколько сотрудников кафедры политологии Казанского федерального университета. По словам Кутилова, цель проекта сугубо благотворительная - помочь избирателю разобраться в существующей политической повестке.

"Уверен, что избирателям будет проще ориентироваться, если они будут сопоставлять свои ценностные установки с ценностными установками кандидата. Отстаивание тех или иных ценностей - это то, что нас объединяет или разделяет. Например, я хотел бы знать, как кандидат относится к бездомным животным, к возможности или недопустимости проявления агрессии, уважению к старшим и прочему", - говорит Владимир Кутилов.

Разработчик уверяет, что вложил в проект собственные деньги и впоследствии планирует привлечь инвесторов со стороны. По его словам, университет не имеет отношения к "Политмаркету". Тем не менее в мае этого года Казанский федеральный университет выиграл грант более чем на 5 млн рублей от Центризбиркома на разработку обучающей платформы.

Крым, аборты, Навальный

Среди вопросов, которые разработчики сервиса задавали кандидатам и избирателям, в том числе, отношение к Алексею Навальному, принадлежность Крыма, запрет абортов и защита прав ЛГБТ.

Алексей Навальный до своего ареста

Кутилов заверяет, что он с коллегами, имена которых политолог не называет, сформировал ряд гипотез по политическим расколам - "левые-правые", "консерваторы-либералы", "режим-перемены", "патриоты-западники". После разработчики проекта сформулировали гипотезы и провели по ним серию фокус-групп.

Правда, доступен тест был недолго. Через несколько недель после запуска проекта он исчез с сайта. Сам Владимир Кутилов объяснил это проблемными кандидатами. "У нас сложные переговоры с некоторыми кандидатами, которые категорически против участвовать и проходить тест. Решаем", - сказал основатель "Политмаркета".

Кандидаты без регистрации

В первые недели после запуска на сайте проекта были представлены менее десятка кандидатов - в основном от "Партии Роста" и "Единой России". К примеру, при разных ответах на одни и те же вопросы система предлагала избирателю одного и того же кандидата. Сегодня их список перевалил за несколько десятков, но и с ним не все в порядке. Новые кандидаты не могут зарегистрироваться. Опрос для них недоступен так же, как и для избирателей.

Предвыборный плакат партии "Единая Россия" в Чебоксарах

Несколько кандидатов сообщили, что не проходили регистрацию на сайте "Политмаркета", не видели тест, когда он был доступен, но при этом их имена уже добавлены в систему. К примеру, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Гульназ Равилова зарегистрирована в системе как представительница "Партии Роста". При этом Равилова заявляет, что толком ничего не знает о проекте и сама сайт не открывала.

Другой кандидат в Госдуму от партии "Яблоко" в Татарстане Руслан Зинатуллин сообщил, что он не регистрировался на сайте и не проходил тестирование, однако его профиль заполнен и включен в общий список кандидатов. "У меня возникает вопрос, из кого вообще выбирает система, если я не заполнял эту анкету [тест]? Только из тех, кто заполнил?", - комментирует Руслан Зинатуллин.

Аналог "Умного голосования"

В начале сентября Арбитражный суд Москвы запретил Google и Яндекс выдавать в поисковиках словосочетание "умное голосование". Так называется проект оппозиционного политика Алексея Навального, направленный на агитацию избирателей за определенного кандидата на выборах различного уровня. Перед этим сайт проекта начал блокировать Роскомнадзор, а в сети появились так называемые аналоги - "Разумное голосование", "Умный голос".

Тем не менее разработчик "Политмаркета" Владимир Кутилов отрицает схожесть его проекта с идеей "Умного голосования". "В нашей версии голосовать значит самому принять решение, с пониманием, почему выбор именно такой. А там это просто механика по сбору протестных голосов", - говорит Кутилов.

Карикатура Сергея Елкина

Политолог Константин Калачев отмечает, что проблема "аналогов" - в отсутствии должной рекламы. По его мнению, "Политмаркет" не сможет привлечь похожего внимания из-за сложности процесса идентификации себя с кандидатом. "Как альтернатива "Политмаркет" не для ленивых. Отвечать на 20 вопросов готов не каждый. Это скорее про освоение бюджетов. Но внешне выглядит вполне симпатично, хотя большого электорального значения иметь не будет", - уверен Константин Калачев.

Некоторые представители татарстанской оппозиции, несмотря на проблемы проекта, не спешат вешать на него ярлыки. Так, члены партии "Яблоко" убеждены, что для полноценного старта авторам не хватает "ответственности" в работе, а "Коммунисты России" готовы поддержать проект и в его существующем виде.

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