 Навальный дал большое интервью The New York Times | Новости из Германии о России | DW | 25.08.2021

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Россия

Навальный дал большое интервью The New York Times

Навальный из колонии ответил на вопросы о санкциях против России, своем здоровье, распорядке дня и шансах победить Путина. Он призвал россиян голосовать на выборах в Госдуму с помощью "Умного голосования".

Алексей Навальный в зале суда

Фото из архива: Алексей Навальный в суде в феврале 2021 года

В большом интервью для газеты The New York Times российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, в частности, о том, против кого нужно вводить санкции, описал свою жизнь в колонии и ответил на вопрос, возможно ли победить Путина. Публикация в американском издании вышла в среду, 25 августа, в виде текста с цитатами. На вопросы издания Навальный ответил на 54 рукописных листах, находясь в колонии в Покрове. Полностью все его ответы на русском языке опубликованы на сайте Навального.

Санкции против российских олигархов

Отвечая на вопрос о сегодняшней политической ситуации в России, оппозиционер сказал: "Фактически в России возрожден печально известный советский закон "Об антисоветской агитации и пропаганде". Интернет-сайты блокируются сотнями уже даже без формальных судебных решений. Количество политзаключенных растет".

В то же время он призвал западные страны не накладывать санкции на Россию, а ограничиться штрафными мерами против олигархов. "Санкции, гораздо более жесткие, чем сейчас, должны быть наложены на тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего", - написал Навальный, назвав разочарованием тот факт, что санкции в отношении олигархов до сих пор не введены. "Это так и должно называться: "Пакет санкций в поддержку российского народа, против коррупции, лжи и тирании", - считает Навальный.

"Патриотическое воспитание" в колонии

Алексей Навальный за решеткой на экране монитора

Алексей Навальный участвует в заседании суда по видеосвязи

Навальный сообщил, что его состояние здоровья улучшилось благодаря допуску к нему гражданских врачей и тому факту, что его перестали будить каждый час, проверяя как склонного к побегу. Он описал свой распорядок дня, который начинается с момента пробуждения в 5 часов утра, особо акцентировав внимание на "патриотическом воспитании" в 18 часов.

"Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым, - пишет Навальный. - Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему".

"Не надо преувеличивать популярность Путина"

Отвечая на вопрос о том, возможно ли победить Путина, Навальный напомнил о массовом отстранении кандидатов в депутаты в преддверии выборов в Госдуму. "Если бы мы могли участвовать в выборах, то даже без денег и информационных ресурсов разгромили бы путинскую партию "Единая Россия" прямо сейчас. И на федеральных, и на региональных выборах. В крупных городах к этому не надо было бы даже прилагать больших усилий", - подчеркнул Навальный.

"Победить самого Путина лично - тоже да, - считает оппозиционер. - Не надо преувеличивать его популярность, цифры соцопросов значат мало в авторитарной стране. Путин - это политик, ни разу не участвовавший в дебатах. Он боится неподготовленных вопросов". 

Навальный призвал всех граждан России воспользоваться разработанной им вместе с соратниками стратегией "Умного голосования". "Это снизит размер путинского большинства, сократит монополию "Единой России", сделает политическую систему более сложной", - пишет оппозиционер. По словам Навального, стратегия "Умное голосование" работает даже в таких условиях, когда сами выборы "все больше и больше превращаются в насмешку".

"Нищие граждане богатой страны"

Демонстрация сторонников Навального и оппозиции в Москве с плакатми против коррупции (июнб 2017 года)

Демонстрация сторонников Навального и оппозиции в Москве (фото из архива: 2017 год)

"Борьба с коррупцией - специализация нашей работы", - напомнил Навальный, подчеркнув, что считает коррупцию одной из главных проблем России. По его мнению, коррупция - основа нынешней власти, а главной целью новой власти должен стать рост доходов населения. "Русские слишком бедны. Это нищие граждане богатой страны", - заявил Навальный.

Победить бедность, считает Навальный, можно только в условиях экономического роста, который будет обеспечен в первую очередь двумя факторами: дерегулированием экономики и освобождением бизнеса, а также инвестициями в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Источником же для этих инвестиций является "безумно раздутый военно-полицейский бюджет, пожирающий сейчас 35% общего бюджета".

"Все государственное управление - хаос"

"Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют", - так Навальный ответил на вопрос о том, могут ли его убить в колонии. "Про индикаторы того, снизился или вырос риск моего убийства, могу сказать одно, - сказал оппозиционер. - Мои наблюдения свидетельствуют, что это невозможно прогнозировать по внешним признакам. Тюремная система России - хаос, такой же, как и все государственное управление".

По словам Навального, из тюрьмы хорошо видно, почему ни один "национальный проект" Путина не увенчался успехом: "Тот хаос и бардак, в который превращается государственная система, в принципе не способны порождать какой-то результат".

На вопрос, не собирается ли он сделать какую-нибудь тюремную татуировку, политик ответил отрицательно. "Нет уж. Я и так бритый налысо, худой и в робе. Мне достаточно тюремных атрибутов", - написал Навальный.

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