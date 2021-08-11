 Навальный призвал Запад усилить борьбу с коррупцией в России | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2021

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Россия

Навальный призвал Запад усилить борьбу с коррупцией в России

В статье, написанной политиком для нескольких западных изданий, указывается также на необходимость ввести санкции против олигархов из окружения Путина.

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал Запад более решительно бороться с коррупцией в России и ввести санкции против олигархов, близких к Путину. "Все, что нужно для начала работы, - это решимость и политическая воля глав стран и правительств Запада", - написал Навальный, который в настоящее время находится в заключении, в статье, опубликованной в пятницу, 20 августа в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и ряде других западных изданий.

Оппозиционер назвал разочаровывающим последний санкционный список с именами полковников и генералов разведслужб, о которых, как он подчеркивает, никто и никогда не слышал, но без имен людей, в интересах которых действуют эти полковники.

Алексей Навальный выступает за введение на Западе специальной категории - "страны, способствующие коррупции". В этом случае, считает он, возникнет возможность принять единые меры против целой группы государств.

Кроме того, западные страны должны договориться о "приверженности к прозрачности" во время заключения контрактов. Все договоры, связывающие как бывших, так и нынешних западных политиков с партнерами из коррумпированных авторитарных государств, по его мнению, должны стать достоянием общественности. Навальный также видит необходимость в создании специального международного органа, отслеживающего факты коррупции. Для принятия всех этих мер, отмечает оппозиционер, не требуются ни деньги, ни солдаты - достаточно лишь политической воли.

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