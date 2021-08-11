Навальный высмеял новое обвинение со стороны СКР

Оппозиционер Алексей Навальный язвительно прокомментировал предъявленное ему обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Следственный комитет России (СКР) обвиняет политика "в совершении преступления с использованием машины времени", говорится в сообщении в Instagram Навального, опубликованном в пятницу, 13 августа.

СКР уточнил, что речь идет об основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). По версии ведомства, деятельность организации "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний". Навальный же подчеркнул, что создал ФБК в 2011 году, однако суд признал фонд экстремистской организацией лишь в 2021-м.

Преследование Навального и его сторонников в РФ

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

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