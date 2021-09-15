 Команда Навального обнародовала списки ″Умного голосования″ | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2021

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Россия

Команда Навального обнародовала списки "Умного голосования"

Соратники оппозиционера рекомендуют, где и за кого голосовать на выборах в Госдуму и на региональных выборах. Команда Навального призвала голосовать по списку за любую из парламентских партий, кроме "Единой России".

Алексей Навальный, 2019 год

Алексей Навальный, 2019 год

Команда известного российского оппозиционера Алексея Навального в среду, 15 сентября, обнародовала списки "Умного голосования" - рекомендаций, где и за кого голосовать на предстоящих выборах в Госдуму и на региональных выборах.

В Москве соратники Навального поддержали Валерия Рашкина (КПРФ, округ №196), Михаила Лобанова (КПРФ, округ №197), самовыдвиженца Анастасию Брюханову (округ №198), Даниила Махницкого ("Новые люди", округ №202), Сергея Обухова (КПРФ, округ №205) и Сергея Митрохина ("Яблоко", округ №208).

В Петербурге активисты предлагают отдать свой голос, в частности, за Бориса Лазаревича Вишневского ("Яблоко", округ №216), Оксану Дмитриеву (Партия Роста, округ №217). В Московской области соратники Навального поддержали Дмитрия Кононенко (КПРФ, округ №119), Глеба Пьяных ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду", округ №120).В Саратовской области предлагается поддержать Николая Бондаренко (КПРФ, округ №165), а в Свердловской области - Владислава Постникова ("Яблоко", округ №168).

Большинство рекомендаций - за кандидатов КПРФ

Абсолютное большинство кандидатов, за которых предлагает голосовать команда Навального, от КПРФ (137). В списке также представлены 48 кандидатов от "Справедливой России", 20 - от ЛДПР, 10 - от "Яблока", 5 - от "Новый людей", 2 - от "Зеленых", один от "Партии Роста", один от "Коммунистов России" и один самовыдвиженец. "Умное голосование" также призывает голосовать по списку за любую из парламентских партий, кроме правящей "Единой России".

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы "Умного голосования" в России, ссылаясь на их связь с ФБК - структурой Навального, объявленной властями экстремистской.

На прошлой неделе стало известно, что люди, которые регистрировались на сайтах команды Навального, начали получать призывы голосовать за определенных кандидатов от "Умного голосования". Соратники оппозиционера заявили, что не имеют никакого отношения к этой рассылке.

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