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Apple

Корпорация Apple - один из пионеров в области производства компьютеров, планшетов, телефонов и софта.

Американская корпорация Apple - один из мировых лидеров в области производства компьютеров, планшетов, телефонов и программного обеспечения. Высоким спросом по всему миру пользуются, в частности, смартфон марки iPhone и планшетный компьютер iPad производства Apple. Акции калифорнийской компании торгуются на бирже NASDAQ и Лондонской фондовой бирже.

16.09.2021 An illustration picture shows a smartphone screen displaying the Smart Voting - jailed Kremlin critic Alexei Navalny's app that aims to help Russians to vote out candidates from the ruling United Russia party in the upcoming polls, in Moscow on September 16, 2021. - President Vladimir Putin on September 16, 2021 urged Russians to vote in parliamentary polls this week in which most vocal Kremlin critics have been barred from running as part of an unprecedented crackdown. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Приложение Навального стало снова доступно в РФ на Google Play 09.10.2021

Компании Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов 17 сентября - в первый день голосования на выборах в Госдуму России.
SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

Дуров объяснил блокировку бота "Умного голосования" в Telegram 26.09.2021

Без поддержки Apple и Google борьба с российским регулятором не имела смысла, заявил Павел Дуров. А требование российских властей удалить Telegram-бот "не было явно неконституционным", уточнил он.
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Алексей Навальный обвинил Google и Apple в трусости 23.09.2021

Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.
August 30, 2019, Kolkata, West Bengal, India: Illustration of Telegram app on mobile phone.With Facebooks fail in launching its own crypto currency, the popular messeging app telegram is all set to launch its own crypto currency on october 31st called Gram. Users will apparently store them in Gram digital wallet, one that telegram plans to offer to all its 200 + million users worldwide. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire |

Павел Дуров сообщил о блокировке бота "Умного голосования" в Telegram 18.09.2021

Команда Telegram заблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, ради соблюдения "дней тишины" во время выборов в РФ, заявил Дуров.
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store 17.09.2021

В приложении публикуются сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. В Совете Федерации сотрудникам офисов Google и Apple в России пригрозили уголовными делами.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2020: US Ambassador to Russia John J. Sullivan during a ceremony to present his credentials to Russia's President Vladimir Putin at the Moscow Kremlin's Alexander Hall. Mikhail Metzel/TASS

Посла США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ 11.09.2021

Министерство иностранных дел РФ заявило дипломату, что "цифровые гиганты" из США вмешиваются во внутренние дела России.и тем самым нарушают российское законодательство.
Russian opposition leader Alexei Navalny stands near law enforcement agents in a hallway of a business centre, which houses the office of his Anti-Corruption Foundation (FBK), in Moscow on December 26, 2019. - Russian police on December 26, 2019 conducted fresh searches at Kremlin critic Alexei Navalny's anti-corruption foundation, with his team calling the raid a new bid to disrupt their work. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Роскомнадзор требует от Apple и Google удалить приложение "Навальный" 02.09.2021

Отказ Apple и Google прекратить распространение приложения "Навальный" может трактоваться как вмешательство в выборы РФ, считают в Роскомнадзоре.
Chief Operations Officer Chow Tat Keun is escorted outside the Headquarters of Apple Daily newspaper and its publisher Next Digital Ltd. by Police Officers in Hong Kong, China, on Thursday, June 17, 2021. Hong Kong's national security police arrested five executives of the pro-democracy Apple Daily newspaper for suspected breaches of the national security law, local news outlets reported Thursday, as the government escalated its campaign against well-known activist and media tycoonÂ Jimmy Lai. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto)

В Гонконге произведены задержания в редакции оппозиционной газеты Apple Daily 17.06.2021

В полицейской операции в редакции продемократической газеты участвовали сотни сотрудников правоохранительных органов. Задержано пять руководящих сотрудников Apple Daily.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 30.04.2014 in ihrer Wohnung in Berlin in einem Sessel und schaut neben einem Laptop in ihre Unterlagen. Foto: Jens Kalaene - MODEL RELEASED © picture-alliance/dpa/J. Kalaene

Коронавирус: сотрудники Apple не хотят возвращаться с "удаленки" 05.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 5 июня.
FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google are seen in a combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photo

Google и Apple недоплачивают налоги на миллиарды евро? Как устранить лазейки 20.05.2021

Пандемия опустошила бюджеты многих стран и увеличила на миллиарды доходы крупных технологических концернов. НПО ActionAid предложила провести глобальную налоговую реформу, подсчитав, что она может принести миру.

FILE PHOTO: Silhouette of a mobile user seen next to a screen projection of the Apple logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы России 10.05.2021

Иск Apple против ФАС связан с оспариванием штрафа в размере 12 млн долларов. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann hält am 17.03.2014 in Berlin ein Apple Iphone 5s, auf dem das Logo vom Musik-Streaming-Dienst Spotify angezeigt wird. (zu dpa «Spotify meldet 50 Millionen Abo-Kunden» vom 03.05.2017) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ЕС обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства 30.04.2021

Apple через магазин приложений ставит конкурирующие сервисы музыкального стриминга в невыгодные условия, заключила Еврокомиссия. Американский концерн нарушает европейские антимонопольные нормы, считают в Брюсселе.
Apple unveils AirTag, in this still image from the keynote video of a special event at Apple Park in Cupertino, California, U.S. released April 20, 2021. Apple Inc./Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Apple и Facebook в два раза увеличили прибыль 29.04.2021

У интернет-гигантов Apple и Facebook отличные показатели по итогам первого квартала 2021 года. В Apple основная доля доходов приходится на IPhone, а Facebook увеличил прибыль благодаря росту объема рекламы.
In this Sept. 24, 2011, photo, an Apple logo is displayed at the Apple store in the International Financial Center (IFC) shopping Mall, in Hong Kong. Apple became the latest company targeted for Chinese pressure over protests in Hong Kong when the ruling Communist Party's main newspaper criticized the tech giant Wednesday for a smartphone app that allows activists to report police movements. (AP Photo/Kin Cheung) |

Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов 27.04.2021

Федеральная антимонопольная служба РФ наложила оборотный штраф на корпорацию Apple за злоупотребление лидирующим положением на рынке мобильных приложений.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию 20.10.2020

В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
GettyImages 151826547 The Apple logo is seen September 11, 2012 at the Yerba Buena Center for Arts in San Francisco the night before Apple's special media event to introduce its much anticipated next generation iPhone. The stage is set for Apple to unveil a new-generation iPhone September 12th as the culture-changing company once again lays claim to the heart of the Internet age lifestyle. The star of the Apple event in the Yerba Buena Theater in San Francisco is expected to be an 'iPhone 5' with a big, beautiful touchscreen, connectivity to blazingly fast telecom networks, and improved battery life. AFP PHOTO / Kimihiro HOSHINO (Photo credit should read KIMIHIRO HOSHINO/AFP/Getty Images)

В Apple уточнили требования Telegram-каналам с данными белорусских силовиков 09.10.2020

В Apple потребовали удалить "любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц", передало интернет-издание TJ. По его данным, на закрытии конкретных каналов в корпорации не настаивали.
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