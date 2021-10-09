Корпорация Apple - один из пионеров в области производства компьютеров, планшетов, телефонов и софта.

Американская корпорация Apple - один из мировых лидеров в области производства компьютеров, планшетов, телефонов и программного обеспечения. Высоким спросом по всему миру пользуются, в частности, смартфон марки iPhone и планшетный компьютер iPad производства Apple. Акции калифорнийской компании торгуются на бирже NASDAQ и Лондонской фондовой бирже.