Корпорация Apple - один из пионеров в области производства компьютеров, планшетов, телефонов и софта.
Американская корпорация Apple - один из мировых лидеров в области производства компьютеров, планшетов, телефонов и программного обеспечения. Высоким спросом по всему миру пользуются, в частности, смартфон марки iPhone и планшетный компьютер iPad производства Apple. Акции калифорнийской компании торгуются на бирже NASDAQ и Лондонской фондовой бирже.
В Apple потребовали удалить "любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц", передало интернет-издание TJ. По его данным, на закрытии конкретных каналов в корпорации не настаивали.