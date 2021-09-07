Избирком Петербурга отклонил жалобу Бориса Вишневского на двойников

Горизбирком Санкт-Петербурга отклонил жалобы депутата петербургского Законодательного собрания от партии "Яблоко" Бориса Вишневского о том, что в бюллетенях еще двух кандидатов с таким же именем должны быть указаны их прежние имена и фамилии. На заседании избиркома во вторник, 7 сентября, эти жалобы оставлены без удовлетворения, следует из решений, опубликованных на сайте городской избирательной комиссии.

В избиркоме указали, что закон "О выборах депутатов Государственной думы" позволяет указать прежние данные только "если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества", а в данном случае "фамилия, имя и отчество двух кандидатов, указанных в избирательном бюллетене, совпадают не полностью, в связи с чем требования закона об очередности указания в бюллетене сведений о кандидате не применяются".

Депутат ЗакСа Борис Лазаревич Вишневский жаловался на то, что в бюллетене на выборах в Заксобрание Петербурга имеются еще два кандидата с такими же, как у него, именем и фамилией, но с другими отчествами - Иванович и Геннадьевич. Первый из них также соперничает с депутатом и на выборах в Госдуму. Борис Вишневский требовал, чтобы в бюллетенях были упомянуты их прежние, недавно смененные имена и фамилии: Шмелев Алексей Геннадьевич и Быков Виктор Иванович.

Двойники сменили внешность

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова, назвала выдвижение на выборы двойников Бориса Вишневского "издевательством", "безобразием" и "позорищем", призвав их снять свои кандидатуры с выборов.

Несколькими днями ранее выяснилось, что на фотографиях "новых Борисов Вишневских", поданных в избирком для бюллетеней, они выглядят практически так же, как и Борис Лазаревич Вишневский.

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