Выборы в Госдуму-2021. Можно ли верить соцопросам в России

К выборам в Госдуму РФ, которые пройдут 17-19 сентября, "Единая Россия" подходит с одним из самых низких рейтингов в своей истории, как следует из опросов ФОМ и ВЦИОМ. Российские власти всеми силами стараются переломить этот тренд. Владимир Путин лично поддержал партию и на ее съезде объявил о раздаче денег разным категориям россиян.

На этом фоне, как показывают результаты соцопросов, уверенно растет рейтинг главной оппозиционной силы в парламенте - КПРФ. Тем не менее "Единая Россия", вероятно, сохранит конституционное большинство в новом созыве Госдумы. Почему даже при нынешней низкой популярности "Единая Россия" может выиграть более двух третей мандатов?

Соцопросам о выборах можно доверять?

В России традиционно не принято доверять результатам социологических опросов. В 2019 году 54% россиян выразили уверенность, что результаты опросов "часто фабрикуются, чтобы оказывать влияние на людей, склоняя их к определенному поведению". Тем не менее опросы ключевых социологических служб России не заслуживают абсолютного недоверия, считает директор программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Андрей Колесников

"Если говорить о соцопросах, которые фиксируют состояние электорального поля, то они во многом сходятся и у прокремлевских социологических агентств, и у независимых, - говорит Колесников DW. - Это означает, что эти цифры довольно правдоподобны". По его словам, эти опросы отражают действительность, потому что их результаты "идут наверх" к людям, "которым нужно понимать, из чего состоит реальность".

При этом Колесников отмечает, что из "большой тройки" крупных социологических служб - Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), ВЦИОМ и "Левада-центра", наибольшего доверия заслуживает работа именно последнего, в силу его независимости от государства. Правда, в этой избирательной кампании остается полагаться только на замеры ФОМ и ВЦИОМ.

Еще накануне выборов 2016 года министерство юстиции РФ внесло "Левада-центр" в список НКО-"иноагентов". Из-за этого статуса служба не может публиковать результаты электоральных опросов во время избирательных кампаний. В пресс-службе "Левада-центра" DW рассказали, что проводят соответствующие исследования, но смогут опубликовать их только после окончания выборов.

"Единая Россия" потянула вниз рейтинг Путина

Данные и ФОМ, и ВЦИОМ показывают, что "Единая Россия" в последнюю неделю августа переживает самый низкий уровень популярности как минимум за последние 15 лет. Накануне выборов 2011 и 2016 годов рейтинг партии превышал 40%, перед выборами 2007 года был выше 50%. Последние соцопросы, проведенные 22 августа этого года, зафиксировали 26,4% (ВЦИОМ) и 27% (ФОМ) желающих проголосовать за партию власти, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Такого низкого результата не было, даже когда был принят закон о повышении пенсионного возраста. С момента объявления о пенсионной реформе в июне 2018 года и до конца года средний рейтинг ЕР был 37,3%.

Несмотря на масштабную поддержку Владимира Путина, рейтинг "Единой России" не растет.

В начале июня 2021 года он составлял 31%, в конце августа 27%. Президент России посетил уже два съезда созданной им партии, где поучаствовал в создании "народной программы" ЕР и распорядился о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим. Но после первого съезда, на котором присутствовал Путин, уровень доверия президенту РФ и рейтинг "Единой России" снизились, как следует из опросов ФОМ.

В то же время КПРФ, начиная с середины июля нынешнего года, по опросам ВЦИОМ, демонстрирует рост популярности. Он начался одновременно с тем, как появились первые проблемы с регистрацией Павла Грудинина в качестве кандидата в депутаты. Согласно данным ВЦИОМ, 6 июня 2021 года за коммунистов готовы были проголосовать 12,7% опрошенных, тогда как 22 августа - уже 17,2%. ФОМ дает КПРФ более скромные 13%, по данным на 22 августа. Рейтинги ЛДПР и "Справедливой России" держатся стабильно - на уровне 10-11% и 6-7% соответственно.

Павел Грудинин был исключен ЦИК из списка кандидатов в депутаты от КПРФ

Диссонанс между популярностью ЕР и результатами выборов

Эти цифры, правда, не отражают того, как будут распределены мандаты после подведения итогов выборов. При ожидаемой 50-процентной явке от всех избирателей (то есть около 55 млн человек) нынешние 27% за "Единую Россию" превратятся как минимум в 40% от числа пришедших на выборы. Таким образом, по партийным спискам "Единая Россия" возьмет едва ли не половину из 225 мандатов.

Еще больше голосов она получит в одномандатных округах, прогнозируют разные эксперты. Например, близкий к администрации президента Центр политической конъюнктуры (ЦПК) 27 августа опубликовал расчеты, согласно которым в общей сумме (по партийным спискам и в одномандатных округах) партия власти получит от 293 до 305 депутатских кресел. Они исходят из того, что "одномандатники" от ЕР выиграют в 186 округах. К похожим выводам приходит и автор доклада фонда "Либеральная миссия" Александр Кынев. По его подсчетам, единороссы возьмут от 174 до 204 одномандатных округов. А КПРФ, ЛДПР и СР может достаться до 68, 46, 33 мест соответственно, посчитал ЦПК.

Как соотносятся рейтинги партий и их результаты на выборах, можно посмотреть на примере предыдущих выборов. В 2011 году, когда одномандатных округов еще не было, разница между предвыборным рейтингом и долей мест в парламенте была относительно небольшой - 53% мест при рейтинге 43%.

А в 2016 году разница стала колоссальной - 76% против 44%. Помогли 204 победы в одномандатных округах. Как пишет в докладе Кынев, успех партии власти в большинстве округов обеспечен предварительным исключением из избирательного процесса перспективных конкурентов.

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