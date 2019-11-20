В России началась предвыборная агитация партий в СМИ

В России в субботу, 21 августа, началась предвыборная агитация политических партий в средствах массовой информации. "С 21 августа начинается следующий этап избирательной кампании - это предвыборная агитация в СМИ. Она завершается 16 сентября 2021 года", - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

По словам Будариной, по закону на каждую политическую партию выделяется по часу эфирного времени в рабочие дни на каждом канале вещания. Таким образом, на каждом канале вещания зарезервировано 14 часов бесплатного эфирного времени. Секретарь ЦИК РФ отметила, что не менее половины эфирного времени отводится на проведение межпартийных дебатов, а основная часть эфирного времени - для размещения предвыборных агитационных материалов.

Ограничения на агитацию

Агитацию запрещено проводить лицам, в отношении которых суд установил факт нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности". К проведению агитации также не допускаются чиновники, органы госвласти, воинские части и учреждения, религиозные и благотворительные организации, иностранцы и лица без гражданства, международные организации, представители СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности и несовершеннолетние.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре 2021 года будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

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