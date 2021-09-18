Второй день выборов в Госдуму РФ: нарушения множатся

В России в субботу, 18 сентября, продолжилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу РФ. Наблюдатели вновь фиксируют массовые нарушения процедуры и выборного законодательства. Причем факты нарушений подтверждают как в общероссийском общественном движении в защиту прав избирателей "Голос", ведущем собственную "Хронику единого дня голосования", так и в Центризбиркоме России.

По данным "Голоса", серьезные проблемы возникают с надомным голосованием. Так, на одном из участков в Смоленской области из 91 человека, которые фигурируют в реестре для надомного голосования, 70 пояснили, что не оставляли заявку, а кого-то к этому вынудили на работе. Накануне в Челябинской области из-за скандалов были отменены результаты надомного голосования сразу в трех участковых избирательных комиссиях, в частности на одном из участков "обнаружилось почти 600 надомников, не отмеченных в реестре".

В различных регионах наблюдаются попытки вброса бюллетеней, а в Московской области, как сообщило интернет-издание Znak.com, избирателям предлагали продать голоса за "Единую Россию". Наконец, по итогам анализа данных по явке в разных регионах в первый день голосования, "уже можно говорить об аномалиях", среди прочего, в Кемеровской области, Дагестане и Чечне, написал в своем Facebook сопредседатель движения "Голос" Роман Удот.

Принуждают к голосованию

Центризбирком России зафиксировал 137 обращений из 45 регионов страны, которые содержат сведения о принуждении к голосованию на текущих выборах, заявила председатель комиссии Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ. По ее словам, которые приводит "Интерфакс", таким обращениям уделяется "особое внимание". Памфилова отметила, что в 32 обращениях речь шла о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 содержали сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата или партии.

Глава ЦИК указала, что информация об обращениях направлена "в прокуратуру, в Следственный комитет, правоохранительным органам, руководителям регионов".

ЦИК заявил о кибератаках

В первый день голосования Центризбирком России зафиксировал три кибератаки на ресурсы комиссии из зарубежных стран, сообщил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук. При этом он отказался называть страны, откуда велись атаки. "Видимо идет подготовка к завтрашнему дню", - отметил Сокольчук.

"Атаки продолжаются, они имеют абсолютно четкую направленность, мы это знаем. Спокойно к этому относимся и будем с этим бороться", - заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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