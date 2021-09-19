"Голос" обсудит с ЦИК РФ видео с "подготовкой провокаций" на выборах

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" приняло предложение главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой обсудить видео из квартиры, где якобы делали фейковые записи о нарушениях на выборах, подававшиеся позднее в интернете как подлинные. Как сообщил в субботу, 18 сентября, сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, движение идет на любой контакт с ЦИК.

"Мы при любых возможностях стараемся осуществлять взаимодействие с Центризбиркомом", - заявил Мельконьянц. "Если есть запрос на получение от нас достоверной информации, нашей оценки избирательного процесса, то мы, конечно, эту оценку, информацию предоставим", - цитирует его телеканал "Дождь".

"Видео выглядит как постановочная ситуация"

По мнению сопредседателя "Голоса", видео, о котором шла речь на заседании ЦИК, выглядит как "постановочная ситуация".

Между тем заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев не смог уточнить журналистам источник получения записи.

Власти РФ ранее сочли "Голос" незарегистрированным объединением, выполняющим функции "иностранного агента".

По итогам двух дней очная явка составила 31,51%

По итогам двух дней голосования на 20.00 мск 18 сентября явка в очном формате составила 31,51%, сообщили в ЦИК. Между тем, как следует их данных дистанционного электронного голосования на 06.50 мск 19 сентября, онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу составила 84,2%. При этом функцией переголосования на 17.00 мск 18 сентября воспользовались 95 тыс. жителей Москвы.

В РФ стартовал итоговый день голосования

Тем временем в России 19 сентября начался третий, итоговый, день голосования. Первыми в 08.00 по местному времени (в 23.00 мск 18 сентября - Ред.) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Закроются они в 20:00 по местному времени, тогда же завершится и онлайн-голосование.

В ходе второго дня о нарушениях говорили как в движении "Голос", ведущем собственную "Хронику единого дня голосования", так и в Центризбиркоме России. Так, по данным "Голоса", серьезные проблемы возникли с надомным голосованием. В свою очередь Элла Памфилова на середину дня констатировала, что ЦИК зафиксировал 137 обращений из 45 регионов страны со сведениями о принуждении к голосованию.

Трехдневные выборы депутатов Госдумы официально стартовали в России в пятницу, 17 сентября. В них принимают участие 14 политических партий, включая партии "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и РПСС, которые впервые борются за представительство в Думе. Всего же кандидатами по федеральным партийным спискам зарегистрированы 3812 человек, по одномандатным округам - 2020.

Без кандидатов от несистемной оппозиции

В связи с опасениями, что против них возбудят уголовные дела, от участия в кампании отказались оппозиционеры Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников. Все они уехали из России.

Из-за принятого в мае закона, предусматривающего недопуск членов экстремистских организаций к участию в выборах, возможности стать кандидатами лишились все лица, которые имели какое-либо отношение к организациям Алексея Навального. Так, например, избираться не смогли Любовь Соболь и глава московского штаба Навального - Олег Степанов.

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