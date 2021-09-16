 Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.09.2021

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Россия

Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня!

Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.

Карикатура Сергея Елкина - рука бросает в избирательную урну бюллетень с различными эмодзи.

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    Автор: Сергей Елкин


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