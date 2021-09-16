Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня!

Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.
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Команда Навального опубликовала фамилии поддержанных ею кандидатов в депутаты Госдумы и местных советов. Как отреагировали на это попавшие в список, а также те, кого в нем нет, - у DW.