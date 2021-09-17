Немецкий политик: У граждан РФ нет подлинного выбора

Эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) раскритиковал недопуск оппозиционных сил на парламентские выборы в России. "Граждане Российской Федерации не имеют подлинного выбора на выборах в Госдуму 2021 года", - сказал немецкий политик в интервью агентству dpa в Берлине в пятницу, 17 сентября.

По словам Ламбсдорффа, Кремль все спланировал так, чтобы результатом голосования могло быть лишь подтверждение легитимности системы Владимира Путина. Тем удивительнее видеть очевидную нервозность Кремля - оппозиционеры подвергаются масштабным репрессиям, а митинги с критикой властей или независимая журналистика практически невозможны, отметил он.

Отравление и приговор Алексею Навальному

"С помощью попытки отравления, а затем и лишения свободы Алексея Навального президент Путин практически заставил замолчать своего важнейшего критика. Братская партия СвДП в России - "Парнас" запрещена, а "Яблоко" сталкивается с препятствиями и дискриминацией. При этом число наблюдателей ОБСЕ, допущенных на выборы, было сокращено с почти 500 до 60. Это сделало серьезное выполнение наблюдательной миссии невозможным, и ОБСЕ была вынуждена отказаться от нее", - сказал Александер Ламбсдорфф.

Немецкий политик констатировал, что российское правительство, принимая эти антидемократические меры, нарушает не только нормы международного права, но и Конституцию РФ. Ламбсдорфф призвал правительство ФРГ неустанно поднимать эту тему на переговорах с российской стороной. Европейские партнеры должны выработать единую стратегию в отношениях со все более авторитарным российским руководством, подчеркнул он.

В России 17 сентября начались трехдневные выборы в Госдуму и региональные выборы.

Смотрите также: