 Полицейское насилие на митингах: отношение к нему россиян | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Полицейское насилие на митингах: отношение к нему россиян

Комитет против пыток предоставил DW результаты исследования "Левада-Центра" о том, как россияне воспринимают насилие со стороны силовиков в ходе акций протеста.

Столкновения в ходе акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве, январь 2021 года

Столкновения в ходе акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве, январь 2021 года

Проблема полицейского насилия во время акций протеста в 2021 году стала центральной темой для многих правозащитных организаций в России. На фоне массового обращения граждан за правовой помощью Комитет против пыток в мае 2021 года попросил "Левада-центр" исследовать отношение россиян к действиям силовиков на массовых акциях. 16 сентября правозащитники предоставили DW результаты этой работы.

Чтобы выяснить отношение граждан России к действиям силовиков на акциях протеста, "Левада-центр" сформировал несколько фокус-групп в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эти города были выбраны потому, что за последние месяцы там неоднократно проходили многолюдные акции протеста, которые пресекались правоохранительными органами. По оценке Комитета против пыток, насилие, примененное силовиками к гражданам во время этих акций в 2021 году, было там особенно ярко выраженным.

Кто считает действия силовиков оправданными

Формат работы с фокус-группами позволил социологам узнать мнения различных групп населения, сформированных по функциональному признаку, а именно: из числа подвергавшихся и не подвергавшихся задержаниям участников протеста; граждан, следивших за протестами, сочувствуя их участникам; и тех, кто отнесся к протестам с осуждением. При этом выяснилось, что оценка россиянами действий силовиков непосредственно связана с отношением граждан к протестным мероприятиям.

"Подавляющее большинство тех, кто одобряет акции протеста или сам принимает в них участие, не приемлет полицейское насилие. С другой стороны, люди, которые сами не ходят на акции протеста и не поддерживают митингующих, чаще всего считают действия силовиков оправданными и соответствующими закону", - делится с DW глава отдела аналитики Комитета против пыток Дмитрий Казаков.

В отчете "Левада-центра" уточняется: "Те, кто одобряют насильственные действия сотрудников правоохранительных органов, считают, что они являются ответом или на агрессию рядовых демонстрантов, или на агрессивные действия специально внедренных в их ряды провокаторов".

Восприятие протестов разными поколениями

Между тем исследование "Левада-центра" показало и принципиальное различие позиций разных поколений в плане отношения к массовым выступлениям. "Среди участников протестов были люди всех возрастов, включая и пожилых, - отмечает руководитель проекта в "Леваде-центре" Алексей Левинсон в интервью DW. - И все же типичный дискурс пожилого населения в России - конформистский, провластный, консервативный. Эти люди поддерживают Путина и режим в целом и воспринимают негативно все, что может этот режим поколебать. В этом смысле митинги для них - вещь неприемлемая".

Эксперт Левада-центра Алексей Левинсон

Эксперт "Левада-центра" Алексей Левинсон

С точки зрения эксперта, причины подобного явления разносторонни и, вопреки распространенному мнению, связаны не только с влиянием телевидения. Левинсон обращает внимание, что далеко не все нынешние пенсионеры оказались затронуты пенсионной реформой и, соответственно, имеют претензии к правительству в этой связи. С другой стороны, многие россияне воспринимают пенсию как "то, что им дает государство", считая себя зависимыми.

"Нередко это бедные люди. Они недовольны происходящим, но боятся изменений к худшему, например, роста цен, и не верят, что протестами ситуацию удастся изменить ", - отмечает социолог, опираясь на данные предыдущих многолетних исследований "Левада-центра".

Сознательный риск подвергнуться насилию

Показательно, что большинство участников протестных митингов выходят на улицы, осознавая степень риска подвергнуться насилию в тех или иных формах, быть задержанным и подвергнуться тем или иным санкциям, отмечают в "Левада-центре". 

Участник протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, Москва, февраль 2021 года

Многие участники протестов 2021 года выходили на них из моральных побуждений

"Уровень насилия со стороны силовиков существенно вырос за последние два года - как по количеству задержанных, так и в плане последствий этих задержаний", - констатирует Левинсон. Наблюдения социологов подтверждает практика. На сегодняшний день эксперты Комитета против пыток занимаются 21 "митинговым" делом.

В беседе с DW пресс-секретарь комитета Наталья Курекина указывает, что с начала 2021 года к ним обратились около полусотни пострадавших из разных регионов России, однако многие впоследствии отказались от помощи правозащитников: "Люди опасаются давления со стороны полиции, некоторые боятся административного и уголовного преследования, считают реальным риск потерять работу".

Перспективы протестной активности

Приведет ли усиление давления на митингующих к снижению протестной активности в России или, напротив, лишь раззадорит активистов? Эксперт "Левада-центра" Алексей Левинсон не дает DW однозначного ответа на этот вопрос.

Задержание одного из участников протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, Санкт-Петербург, январь 2021 года

Многие участники протестов в России считают примение силы со стороны полиции чрезмерным

По его выражению, все процессы в обществе идут одновременно: "Какая-то часть людей испытала страх и больше не хочет выходить на улицы. С другой стороны, есть и те, кто раньше на протесты не ходил, но, узнав о проявлениях насилия на предыдущих акциях, решил выразить гражданскую позицию, активно ему сопротивляясь".

В Комитете против пыток называют общую ситуацию с соблюдением прав протестующих в России неутешительной. "Мы наблюдаем неспособность или нежелание государства дать гражданам возможность реализовать их конституционное право на протест, а также нести ответственность за безопасность граждан в ходе массового мероприятия и защищать права лиц, подвергшихся насилию со стороны силовиков", - говорится в сопроводительном письме правозащитников к отчету "Левада-центра".

В то же время Наталья Курекина из Комитета против пыток подчеркивает: "Мы заинтересованы в открытом диалоге между обществом и властью и в том, чтобы права человека оберегались государством независимо от обстоятельств и политической повестки".

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:11

Международная амнистия: для протеста в России места не нашлось (12.08.2021)

Контекст

Что нужно знать о выборах-2021 в Госдуму

Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ, экономия на видеонаблюдении и отсев несистемных кандидатов - чем уже отметилась кампания по выборам в Госдуму и чего ждать от трехдневного голосования?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России  

Увольнение за поддержку Навального: ответ бывших сотрудников московского метро. Европа в фокусе  

Реклама