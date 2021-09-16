Полицейское насилие на митингах: отношение к нему россиян

Проблема полицейского насилия во время акций протеста в 2021 году стала центральной темой для многих правозащитных организаций в России. На фоне массового обращения граждан за правовой помощью Комитет против пыток в мае 2021 года попросил "Левада-центр" исследовать отношение россиян к действиям силовиков на массовых акциях. 16 сентября правозащитники предоставили DW результаты этой работы.

Чтобы выяснить отношение граждан России к действиям силовиков на акциях протеста, "Левада-центр" сформировал несколько фокус-групп в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эти города были выбраны потому, что за последние месяцы там неоднократно проходили многолюдные акции протеста, которые пресекались правоохранительными органами. По оценке Комитета против пыток, насилие, примененное силовиками к гражданам во время этих акций в 2021 году, было там особенно ярко выраженным.

Кто считает действия силовиков оправданными

Формат работы с фокус-группами позволил социологам узнать мнения различных групп населения, сформированных по функциональному признаку, а именно: из числа подвергавшихся и не подвергавшихся задержаниям участников протеста; граждан, следивших за протестами, сочувствуя их участникам; и тех, кто отнесся к протестам с осуждением. При этом выяснилось, что оценка россиянами действий силовиков непосредственно связана с отношением граждан к протестным мероприятиям.

"Подавляющее большинство тех, кто одобряет акции протеста или сам принимает в них участие, не приемлет полицейское насилие. С другой стороны, люди, которые сами не ходят на акции протеста и не поддерживают митингующих, чаще всего считают действия силовиков оправданными и соответствующими закону", - делится с DW глава отдела аналитики Комитета против пыток Дмитрий Казаков.

В отчете "Левада-центра" уточняется: "Те, кто одобряют насильственные действия сотрудников правоохранительных органов, считают, что они являются ответом или на агрессию рядовых демонстрантов, или на агрессивные действия специально внедренных в их ряды провокаторов".

Восприятие протестов разными поколениями

Между тем исследование "Левада-центра" показало и принципиальное различие позиций разных поколений в плане отношения к массовым выступлениям. "Среди участников протестов были люди всех возрастов, включая и пожилых, - отмечает руководитель проекта в "Леваде-центре" Алексей Левинсон в интервью DW. - И все же типичный дискурс пожилого населения в России - конформистский, провластный, консервативный. Эти люди поддерживают Путина и режим в целом и воспринимают негативно все, что может этот режим поколебать. В этом смысле митинги для них - вещь неприемлемая".

Эксперт "Левада-центра" Алексей Левинсон

С точки зрения эксперта, причины подобного явления разносторонни и, вопреки распространенному мнению, связаны не только с влиянием телевидения. Левинсон обращает внимание, что далеко не все нынешние пенсионеры оказались затронуты пенсионной реформой и, соответственно, имеют претензии к правительству в этой связи. С другой стороны, многие россияне воспринимают пенсию как "то, что им дает государство", считая себя зависимыми.

"Нередко это бедные люди. Они недовольны происходящим, но боятся изменений к худшему, например, роста цен, и не верят, что протестами ситуацию удастся изменить ", - отмечает социолог, опираясь на данные предыдущих многолетних исследований "Левада-центра".

Сознательный риск подвергнуться насилию

Показательно, что большинство участников протестных митингов выходят на улицы, осознавая степень риска подвергнуться насилию в тех или иных формах, быть задержанным и подвергнуться тем или иным санкциям, отмечают в "Левада-центре".

Многие участники протестов 2021 года выходили на них из моральных побуждений

"Уровень насилия со стороны силовиков существенно вырос за последние два года - как по количеству задержанных, так и в плане последствий этих задержаний", - констатирует Левинсон. Наблюдения социологов подтверждает практика. На сегодняшний день эксперты Комитета против пыток занимаются 21 "митинговым" делом.

В беседе с DW пресс-секретарь комитета Наталья Курекина указывает, что с начала 2021 года к ним обратились около полусотни пострадавших из разных регионов России, однако многие впоследствии отказались от помощи правозащитников: "Люди опасаются давления со стороны полиции, некоторые боятся административного и уголовного преследования, считают реальным риск потерять работу".

Перспективы протестной активности

Приведет ли усиление давления на митингующих к снижению протестной активности в России или, напротив, лишь раззадорит активистов? Эксперт "Левада-центра" Алексей Левинсон не дает DW однозначного ответа на этот вопрос.

Многие участники протестов в России считают примение силы со стороны полиции чрезмерным

По его выражению, все процессы в обществе идут одновременно: "Какая-то часть людей испытала страх и больше не хочет выходить на улицы. С другой стороны, есть и те, кто раньше на протесты не ходил, но, узнав о проявлениях насилия на предыдущих акциях, решил выразить гражданскую позицию, активно ему сопротивляясь".

В Комитете против пыток называют общую ситуацию с соблюдением прав протестующих в России неутешительной. "Мы наблюдаем неспособность или нежелание государства дать гражданам возможность реализовать их конституционное право на протест, а также нести ответственность за безопасность граждан в ходе массового мероприятия и защищать права лиц, подвергшихся насилию со стороны силовиков", - говорится в сопроводительном письме правозащитников к отчету "Левада-центра".

В то же время Наталья Курекина из Комитета против пыток подчеркивает: "Мы заинтересованы в открытом диалоге между обществом и властью и в том, чтобы права человека оберегались государством независимо от обстоятельств и политической повестки".

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