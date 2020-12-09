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Александер Ламбсдорфф
Публикации по теме
Немецкий политик, член Свободной демократической партии (СвДП), депутат бундестага.
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Контекст
Берлин обещает поддерживать народ Беларуси
Берлин обещает поддерживать народ Беларуси
На годовщину начала протестов в Беларуси Берлин пообещал поддержку ее народу.
Политика
09.08.2021
9 августа 2021 г.
Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального
Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального
ЕС не может мириться с тем, что Россия в случае с Навальным попирает права человека, подчеркнул Александер Ламбсдорфф.
Политика
05.02.2021
5 февраля 2021 г.
Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина
Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина
Свободного демократа Александера Ламбсдорффа возмутило подавление в России акций в поддержку Навального.
Политика
01.02.2021
1 февраля 2021 г.
Каспаров и Ходорковский - за санкции против окружения Путина
Каспаров и Ходорковский - за санкции против окружения Путина
Российские оппозиционеры в изгнании требуют "объявить охоту" на олигархов и друзей Путина.
Политика
24.01.2021
24 января 2021 г.
Ламбсдорфф счел фонд для "Северного потока - 2" "подставным"
Ламбсдорфф счел фонд для "Северного потока - 2" "подставным"
Зампред фракции СвДП Ламбсдорфф объяснил, почему считает фонд для достройки "Северного потока - 2" "фейковым".
Политика
14.01.2021
14 января 2021 г.
Ламбсдорфф: Германия будет продолжать покупать газ у России
Ламбсдорфф: Германия будет продолжать покупать газ у России
Депутат бундестага Ламбсдорфф рассказал DW об отравлении Навального и "Северном потоке-2", а также дал советы Путину.
Политика
09.12.2020
9 декабря 2020 г.
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