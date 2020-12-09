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Александер Ламбсдорфф
Фото: DW

Александер Ламбсдорфф

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Немецкий политик, член Свободной демократической партии (СвДП), депутат бундестага.

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Контекст

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Берлин обещает поддерживать народ Беларуси

Берлин обещает поддерживать народ Беларуси

На годовщину начала протестов в Беларуси Берлин пообещал поддержку ее народу.
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Зампред фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф

Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального

Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального

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Задержание демонстранта в ходе акции 31 января в Москве

Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина

Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина

Свободного демократа Александера Ламбсдорффа возмутило подавление в России акций в поддержку Навального.
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Проесты в России против ареста Навального

Каспаров и Ходорковский - за санкции против окружения Путина

Каспаров и Ходорковский - за санкции против окружения Путина

Российские оппозиционеры в изгнании требуют "объявить охоту" на олигархов и друзей Путина.
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Прокладка "Северного потока - 2"

Ламбсдорфф счел фонд для "Северного потока - 2" "подставным"

Ламбсдорфф счел фонд для "Северного потока - 2" "подставным"

Зампред фракции СвДП Ламбсдорфф объяснил, почему считает фонд для достройки "Северного потока - 2" "фейковым".
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Александер Ламбсдорф

Ламбсдорфф: Германия будет продолжать покупать газ у России

Ламбсдорфф: Германия будет продолжать покупать газ у России

Депутат бундестага Ламбсдорфф рассказал DW об отравлении Навального и "Северном потоке-2", а также дал советы Путину.
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