 Берлин обещает поддерживать народ Беларуси | Новости политики из Германии | DW | 09.08.2021

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Политика

Берлин обещает поддерживать народ Беларуси

В годовщину начала протестов в Беларуси Берлин пообещал поддержку ее народу в борьбе за уважение демократических прав и основных прав человека.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Германия по-прежнему планирует поддерживать народ Беларуси,  судьба людей  не может быть забыта, - такое заявление сделала в понедельник, 9 августа, в Берлине в годовщину начала протестов из-за фальсификации президентских выборов в Беларуси, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

"Наши требования к белорусскому режиму не ослабли, это в первую очередь прекращение репрессий… Судьба людей в Беларуси не должна и не может быть забыта", - сказала она журналистам.

За ужесточение санкций против режима Лукашенко

Как отметила, в свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr), в июне санкции Евросоюза в отношении официальных лиц в Беларуси "серьезно ужесточены".

Министр иностранных дел Германии  Хайко Мас  (Heiko Maas), критикуя белорусский режим, указал на то, что правитель Александр Лукашенко утратил всякую политическую и моральную легитимность.

"Германия и Европейский Союз поэтому стоят на стороне людей Беларуси, которые борются за уважение демократических прав и основных прав человека. Мы не допустим, чтобы их заставили молчать", - указал он в заявлении, размещенном на сайте МИД ФРГ.

Эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по внешней политике Алесандр Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) выступил с требованием к введению новых санкций  ЕС против Лукашенко. "Режим в Минске должен быть поражен там, где Лукашенко и его приспешникам будет больно", - подчеркнул политик и призвал ввести эмбарго в отношении белорусского калийного экспорта.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых объявлен занимающий этот пост с 1994 года Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Их участники назвали результаты выборов фальсифицированными и потребовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения повторных выборов.

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    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 02:36

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