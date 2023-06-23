Новый посол ФРГ в России: кто такой Александер Ламбсдорфф

Александер Ламбсдорфф станет новым послом Германии в России. Посвятив занятиям внешней политикой много лет, он хорошо знаком с РФ и знает русский язык. Что еще о нем известно?

Заместителю председателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александру Ламбсдорффу (Alexander Graf Lambsdorff) предстоит, пожалуй, самая трудная дипломатическая работа, которую можно было получить сегодня: он назначен новым послом Германии в России. Впрочем, у 56-летнего политика есть как минимум один козырь: он хорошо знает русский язык. В 1997 году, готовясь к работе экономического атташе в посольстве Германии в Москве, он два месяца усердно занимался на интенсивных языковых курсах в Новосибирске.

В Москву в итоге он так и не поехал: тогдашний министр иностранных дел ФРГ Клаус Кинкель (Klaus Kinkel) предложил Ламбсдорффу работу в департаменте планирования МИДа. Теперь, спустя 25 лет, круг замкнулся, и политик через несколько недель возглавит посольство ФРГ в России. Когда Ламбсдорффа спрашивают, в чем он видит свою главную задачу в должности посла ФРГ, он отвечает: в том, чтобы "донести до российской стороны в недвусмысленной, но дипломатичной форме взгляд правительства Германии на существующее положение вещей".

Международная политика - с университетской скамьи

Биография Ламбсдорффа выглядит как идеальное резюме, прилагаемое к заявлению о приеме на дипломатическую работу: сын дипломата Хагена Ламбсдорффа (Hagen Graf Lambsdorff) родился в 1966 году в Кельне, учился в школе в Гамбурге, Брюсселе и Бонне, изучал европейскую историю в Боннском университете, а затем - международные отношения в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Тема его дипломной работы - "Сотрудничество фашистских групп в Европе в 1920-х годах". В университете в столице США одним из его преподавателей была Мадлен Олбрайт - впоследствии государственный секретарь США.

"Нет никаких признаков того, что система Путина колеблется", - Ламбсдорфф в Федеральной академии политики безопасности, март 2023 года Фото: Dmytro Katkov/DW

После окончания учебы в 1993 году Ламбсдорфф проходит стажировки в консалтинговой компании McKinsey и Европейской комиссии, работает в Фонде Фридриха Наумана в Таллинне, а в 1995 году начинает дипломатическую подготовку. На дипломатической службе в начале 2000-х годов он работает в отделе планирования в германском МИДе, в пресс-службе посольства ФРГ в Вашингтоне и в качестве референта по России.

Имя Ламбсдорфф обязывает

Можно сказать, что, отправляясь в Россию, Александер Ламбсдорфф идет по стопам отца, возглавлявшего с 1982 по 1985 годы, в эпоху "холодной войны", департамент культуры в посольстве ФРГ в Москве. Немалое влияние при выборе профессиональной карьеры на Александра Ламбсдорффа оказал и его дядя, Отто Ламбсдорфф (Otto Graf Lambsdorff), с 1977 по 1984 годы - министр экономики ФРГ, а позже - председатель СвДП.

Почетный председатель СвДП Отто Ламбсдорфф на федеральном партийном съезде в Ганновере 15 мая 2009 года Фото: AP

В 2004 году Александер Ламбсдорфф избран депутатом Европейского парламента. Он уходит из министерства иностранных дел, в течение 13 лет представляет Либеральную партию в Брюсселе, а в 2014 году избран вице-председателем Европарламента. Ламбсдорфф по-прежнему интересуется международной политикой: он возглавляет миссию наблюдателей за выборами в Кении, Бангладеш и Гвинее, входит в состав европейской делегации на переговорах с Китаем, а в 2015 году выступает за то, чтобы прекратить процесс вступления Турции в ЕС.

Стать послом Ламбсдорфф согласился без раздумий

В 2017 году Александер Ламбсдорфф возвращается в Германию: он избран депутатом бундестага и сразу же назначен заместителем лидера парламентской фракции СвДП по внешней политике. Четыре года спустя на парламентских выборах 2021 года он вновь избран в бундестаг, но пост министра иностранных дел ему не достается: главой МИДа становится представитель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Именно "зеленый" министр иностранных дел предлагает Ламбсдорффу занять должность посла ФРГ в России. Либеральный политик, который всегда выступал за усиление военной поддержки Украины и называл газопровод "Северный поток - 2" "геополитической глупостью и дипломатическим фиаско", соглашается без долгих раздумий.

Так что на ближайшие несколько лет официальным и полномочным представителем Германии в России станет Александер Себастьян Леонс барон фон дер Венге граф Ламбсдорфф - именно так звучит полное имя нового главы немецкого посольства в Москве. На новом посту Ламбсдорфф намерен следовать политике бывшего министра иностранных дел ФРГ, многолетнего председателя СвДП Ганса-Дитриха Геншера (Hans-Dietrich Genscher), которого в партии считают едва ли не иконой во внешнеполитических вопросах. В этом Ламбсдорфф признался в интервью газете Berliner Morgenpost, процитировав высказывание Геншера: "Если мы позволим нити разговора оборваться, мы и не заметим, как что-то изменится".

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