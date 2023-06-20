СМИ: Ламбсдорфф получил агреман для поста посла ФРГ в России

Александер Ламбсдорфф получил предварительное согласие Москвы на назначение новым послом ФРГ в РФ, сообщили агентства dpa и Reuters. Российская сторона пока не подтвердила информацию.

Зампредседателя фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге 56-летний Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) получил агреман (предварительное согласие) Москвы на назначение новым послом ФРГ в РФ. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили агентства dpa и Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии в Берлине. Российская сторона пока не подтвердила информацию.

"Вступление в должность запланировано на это лето", - процитировало представителя министерства dpa. Ламбсдорфф должен сменить на этом посту Гезу Андреаса фон Гайра (Géza Andreas von Geyr).

Ламбсдорфф: Путин - продукт советской бюрократии

Александер Ламбсдорфф в марте говорил, что нынешняя система власти в России ему сильно напоминает времена до 1905 или 1917 года, а именно - "господство всеми признаваемого носителя власти - автократа, осуществляющего самодержавие, что на фоне российской истории также является традиционным". Он также отмечал, что президент РФ Владимир Путин - продукт советской бюрократии, советской системы и продолжает традиции внешней политики СССР.

Выступая в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS), Ламбсдорфф, в частности, выразил сожаление, что на протяжении многих лет в Германии не придавали особого значения политике безопасности, и изменилось это только вследствие российского полномасштабного вторжения в Украину.

Как отмечается на сайте бундестага, Ламбсдорфф - уроженец Кельна, он был членом Европарламента с 2004 по 2017 годы, а также - с 2014 года - его вице-председателем по вопросам демократии и прав человека. В качестве депутата бундестага он отвечает за внешнюю политику, политику безопасности, вопросы европейского взаимодействия и развития.

Cчитается одним из самых опытных дипломатов Германии

Александер Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов Германии. Свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1995 году, пройдя при МИД ФРГ подготовку для занятия поста атташе. Он работал при министерстве на различных постах с 1997 по 2004 годы и был, в частности, страновым референтом по России.

Ламбсдорфф изначально рассматривался в качестве посла в США, однако из-за ситуации в Украине Берлин решил отправить опытного политика в Москву, писало ранее издание Der Spiegel.

Значительная часть сотрудников немецкого посольства была вынуждена покинуть РФ на фоне войны в Украине и роста напряженности в отношениях с российскими властями. С 2019 года дипмиссию в России возглавляет Геза Андреас фон Гайр.

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