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Александер Ламбсдорфф, вице-председатель фракции СвДП в бундестаге
Александер ЛамбсдорффФото: DW
ПолитикаГермания

СМИ: Новым послом ФРГ в России станет Александер Ламбсдорфф

Сергей Куприков
1 ч. назад

56-летний Александер Ламбсдорфф - один из опытнейших дипломатов Германии. Летом 2023 года он может сменить нынешнего посла в Москве Геза Андреаса фон Гайра.

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Вице-председатель фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) станет новым послом Германии в России, сообщают немецкие СМИ во вторник, 27 декабря. "Летом следующего года новым послом станет политик СвДП Александер Ламбсдорфф", - пишет, в частности, Der Spiegel, со ссылкой на источники в бундестаге. Официального подтверждения этой информации еще не поступало.

Ламбсдорфф первоначально рассматривался в качестве посла в США, однако из-за ситуации в Украине Берлин решил отправить опытного политика в Москву, отмечает Der Spiegel. Он сменит посла ФРГ в Москве Гезу Андреаса фон Гайра (Géza Andreas von Geyr).

Война России против Украины и германо-российские дипотношения

Война, развязанная Россией в Украине, осложнила германо-российские дипломатические отношения. После того как Германия выслала 40 российских дипломатов, Россия, в свою очередь, объявила в апреле 40 сотрудников немецкого посольства персонами нон-грата. По информации агентства dpa, речь идет почти о трети состава посольства в Москве.

56-летний Александер Ламбсдорфф - один из опытнейших дипломатов Германии. Свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1995 году. В 2004 году он впервые был избран депутатом Европарламента, впоследствии несколько раз переизбирался, занимал должность его вице-председателя.

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