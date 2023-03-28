Что думает будущий посол ФРГ в РФ о Путине, войне и Китае

Новым послом Германии в России назначен зампредседателя фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff). Он сменит в Москве на этом посту Гезу Андреаса фон Гайра (Géza Andreas von Geyr). Произойдет это только предстоящим летом.

Но уже вечером в понедельник, 27 марта, можно было составить себе представление о внешнеполитических взглядах нового посла, а также о его отношении к России и ее президенту. Ламбсдорфф выступал и отвечал на вопросы в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS).

Предчувствие дипломата

Ламбсдорфф не новичок во внешнеполитических делах и немного сожалеет о том, что на протяжении многих лет в Германии не придавали особого значения политике безопасности, а изменилось это только вследствие российского вторжения в Украину.

В аудитории Федеральной академии политики безопасности Фото: Dmytro Katkov/DW

Между тем ему, работавшему в немецком МИД по российскому направлению еще в 90-х и в начале нулевых годов, уже тогда было многое очевидным в политике Москвы по отношению к соседним странам.

"Ведь война началась не 24 февраля 2022 года, - говорит он. - Все это началось намного раньше, с войны в Грузии в 2008-м, продолжилось аннексией Крыма в 2014-м". Но уже и раньше - в 2003-2004 годах - в МИД ФРГ, по его словам, было предчувствие, что "российская внешняя политика развивается во все менее дружественном направлении".

В традициях СССР и российской империи

Немецкие эксперты по России часто вспоминают речь Путина, с которой он выступил в бундестаге в сентябре 2001 года, называют ее недооцененной попыткой Кремля сблизиться с Западом, протянутой Западу рукой.

Ламбсдорфф недавно перечитал текст той речи и пришел к совсем другому выводу: "Это очень традиционная речь, выстроенная на постулатах советской внешней политики, а именно - попытке разъединить Европу и Северную Америку". И Путин, по его словам, который и сам является продуктом советской бюрократии, советской системы продолжает традиции внешней политики СССР.

Владимир Путин во время выступления в бундестаге 25 сентября 2001 года Фото: picture-alliance/dpa

Что же касается его внутренней политики, продолжал Ламбсдорфф, то действующая в настоящее время система власти в России ему сильно напоминает времена до 1905 или 1917 года, а именно - "господство всеми признаваемого носителя власти - автократа, осуществляющего самодержавие, что на фоне российской истории также является традиционным". Слово "самодержавие" при этом Ламбсдорфф сказал по-русски.

В Германии, указывает он, долгое время не замечали эти две российские традиции, на которые всегда обращали внимание в странах Балтии и в Польше: "Мы же упрекали эти страны в истерии, но 24 февраля 2022 года стало ясно, что это было не истерией, а более острым, четким и лучшим анализом российской политики, чем тот, который делали мы".

Китай - главный вызов XXI века

Впрочем, еще более суровым, чем российский, Ламбрехт считает китайский вызов глобальному Западу. "С моей точки зрения, по-настоящему большим конфликтом XXI века, определяющим и нашу политику безопасности, является китайско-американский", - заявил он.

По его убеждению, Германия должна сместить акценты в оценке Китая с партнера и экономического конкурента в сторону системного соперника. На протяжении многих лет, напомнил он, эти три определения Китая считались примерно равнозначными. Но ведь партнерами и конкурентами, говорит Ламбсдорфф, в той или иной мере можно назвать очень многие страны, в том числе дружественные.

Китай - главный вызов для глобального Запада в XXI веке Фото: Aly Song/REUTERS

"А вот системное соперничество, - констатирует он, - это критически важный момент, поскольку у Китая другая система правления, другие представления о человеке и обществе, и эти свои представления Китай очень терпеливо и стратегически экспортирует. Это политика, в которой Россия подражает Китаю".

По прогнозу Ламбсдорффа, уже в обозримом будущем Европа вместе с США окажется в ситуации, напоминающей холодную войну XX века. В такой ситуации и для ориентированной на экспорт немецкой экономики через несколько лет китайский рынок станет проблематичным. Ведь в случае ожидаемого прекращения поставок высокотехнологичных товаров из США и Канады в Китай Германия также придется сокращать экономические связи с этой страной. "Зная американцев, можно утверждать, что они не станут безучастно стоять на краю игрового поля и наблюдать, как мы, европейцы, поставляем Китаю те технологии, которые им, американцам, туда поставлять запрещено", - заявил Ламбсдорф.

Ламбсдорфф: К мирным переговорам не готовы ни Москва, ни Киев

Будущего немецкого посла в России спрашивали, разумеется, и о его мнении относительно возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ламбсдорффа спрашивали и о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом Фото: Dmytro Katkov/DW

"По моей оценке, ни одна из обеих сторон в настоящий момент всерьез не заинтересована в переговорах, - ответил Ламбсдорф, подчеркнув, что говорит пока от имени парламентария, а не дипломата. - Потому что обе стороны считают, что способны достичь еще большего военным путем. И я думаю, что все эти звучащие в Германии трубные призывы Вагенкнехт, Шварцер и других к переговорам и дипломатии (Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и Алисе Шварцер (Alice Schwarzer) были организаторами антивоенной демонстрации в Берлине 25 февраля. - Ред.) не слышат те, о которых, собственно, идет речь, то есть стороны военного конфликта - как в Москве, так и в Киеве".

Вместе с тем Александер Ламбсдорфф все-таки надеется и считает вероятным, что когда-нибудь наступит момент, когда эта война будет прекращена в результате мирных переговоров. Но сегодня, по его оценке, невозможно предсказать, когда и при каких условиях этот момент наступит.

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