Шендерович о войне: Сохранение империи - порочная и невозможная цель

Многие зарубежные наблюдатели с удивлением отмечают сдержанную реакцию российского общества на массовую гибель соотечественников в ходе вторжения России в Украину, на сообщения СМИ о жестокости российских солдат и серьезные экономические трудности, с которыми россиянам придется столкнуться из-за западных санкций. С чем связан этот феномен и будет ли Россия готова к смене курса? На эти и другие темы DW поговорила с писателем и публицистом Виктором Шендеровичем.

DW: Виктор Анатольевич, нарративы, которые сейчас распространяют российские власти, многим напоминают произведения Оруэлла. "Санкции - это атака на Россию", "Украина устраивает Голодомор, пытаясь экспортировать зерно, несмотря на его нехватку для собственного населения"… "Война - это мир", "Мир - это война". Откуда взялось это явление?

Виктор Шендерович: Понимаете, какая штука... Говоря "Оруэлл", мы имеем в виду некоторый идеологический инструментарий. Он досконально описан и многократно опробован. Интереснее вопрос: почему это так успешно сработало в России? Ведь в Англии в итоге не сработало? В 1984 году мир с облегчением выдохнул, потому что оказалось, что это - все-таки литература, что 1984 года в том виде, в котором он описан у Оруэлла, не случилось. А в России этот пейзаж мы узнаем регулярно.

Может быть, тут действительно не обойтись без Византии, без русского ощущения истинного Христа, без внедренного столетиями ощущения какой-то особенной, собственной правоты, какого-то особенного пути, какой-то особенной правды, какой-то особенной таблицы умножения, особенной этики?

Виктор Шендерович (фото из архива)

Без ощущения, что правило "не убий" писано для нас? Для нас заповеди - они все с комментариями. Как в Византии, где мазали на царство убийц. Вот это слияние церкви и государства - это же совершенно византийская история. То, что потом Иван Грозный воспринял как главный исторический урок и главную историческую аналогию: можно быть царем-убийцей. Это у Пушкина нельзя: "И мальчики кровавые в глазах". А по Грозному вполне можно. И церковь говорит ему: "Можно, ничего, что ты убийца. Это во имя Христа, во имя России, во имя противостояния миру. Россия превыше всего".

Как ни удивительно, это рифмуется с Германией, которая "превыше всего" на некоторых других, наверное, основаниях. Но тут уже не важны основания, а важен вывод: Россия превыше всего. Причем Россия именно такая, отдельная от мира, с какой-то отдельной этикой, отдельной нравственностью, отдельным Христом. Потому что Христос Ивана Грозного, как вы понимаете, с Христом Лютера не имеет ничего общего. Это какой-то особенный, государственный Христос, где государство над человеком, где церковь с государством, где убийца может быть царем, и это нормально. Это не уступка реальности и не печальное исключение.

Кажется, дьякон Кураев высказал в одном из интервью мысль, что большевизм был посмертным существованием христианства в России, что большевизм - это продолжение все той же мессианской идеи. Есть какая-то идея, ради которой можно лить реки крови. Есть нечто выше человеческой жизни, нечто выше добра и зла в общечеловеческом понимании. И в этом смысле у большевизма с Византией очень много общего. Я не буду говорить "с христианством", потому что христианство, как мы знаем, бывает очень разное: до Лютера, до отца Меня. Мы не говорим о вере, мы говорим о государственной религии, которая позволяет лить кровь, абсолютно оправдывает насилие, фиксирует какую-то другую легитимную этику.

Ведь диктатура пролетариата была официальной доктриной. Право убить другого за то, что он не такой, было официальной доктриной. Потом начались некоторые перестроечные и реформаторские экивоки и разговоры о социализме с человеческим лицом. Но первоначально, в ленинско-сталинские годы было именно так.

Это и есть главная наша ошибка в 1990-е годы. Ощущение, что мы победили, потому что мы победили коммунистов, потому что нет серпа и молота. У нас не было дистанционного взгляда, не было общего плана. Просто был коммунизм, был ГУЛАГ, Сталин, Ленин. Он (коммунизм. - Ред.) разоблачен, раскрыта его бесчеловечная сущность, он побежден в августе 1991-го года. И вот тут многоточие. Потому что мы думали, что Россия выходит на европейскую свободу, что она выходит в мир, где христианство - это Лютер, где была Реформация, в свободный, просторный мир. Но Россия, сняв с себя, так сказать, красное знамя и надев триколор, обнаружила, что она вышла "обратно". Как мы видим, после нескольких лет колебаний вокруг Сахарова, Межрегиональной депутатской группы, Гайдара, разговоров о свободной экономике, о новой для Советского Союза этике, об общечеловеческих ценностях…

Да, нам казалось, что мы вышли в этот приоритет общечеловеческих ценностей, а мы вышли после небольшой паузы обратно в русскую традиционную византийскую ментальность. В Византию мы вышли, "обратно": снявши одно платье, просто переоделись перед зеркалом. Ведь ДНК, конечно, в метафорическом смысле, осталась та же. Историческая ДНК, осознание ужаса нашей имперской, нашей мессианской матрицы. Так вот, сегодняшнее "настояние на зле", то, что европейскому и цивилизованному глазу справедливо кажется абсолютной нравственной деформацией, - это довольно цельная идеология, которая исходит из того, что у нас действительно особая нравственность, особые права учить мир, как надо жить.

По интернету ходит послевоенная цитата Томаса Манна о том, что нельзя разделять "хорошую" и "плохую" Германию, что плохая Германия - это как бы слепок, отражение хорошей, романтической Германии. Романтика представлений о великой культуре великой нации - как эта романтика потом оборачивается Гитлером и Геббельсом? Вот немцы это прошли и усвоили.

Мне кажется, что в этом и есть суть происходящего: в том, как легко огромное количество совершенно не кровожадных, вроде бы нормальных людей согласились с тем, что можно проливать кровь ради чего-то. Можно игнорировать чью-то волю ради своей, правильной воли. Можно навязывать миру свои правила. Есть что-то, что важнее человеческой жизни, важнее добра в общепринятом представлении. Это та самая Россия - Византийская Россия, империя, мессианская страна. А мессия - он на то и мессия, чтобы не считаться с расходами. Ну, все погибнут, зато потом будет Царство Божие. Мы это проходили на поколении наших бабушек, дедушек, которые с этим прожили первую половину жизни: что погибнет сколько-то тысяч, ну миллионов, а потом будет правильная, прекрасная, нормальная жизнь.

Миллионы погибли, правильная жизнь не случилась, а случилось закрепление матрицы. И вот внутри этой матрицы Оруэлл оказывается очень удобным. Потому что внутри нее мир - это действительно война, а ложь - это действительно правда. Потому что есть вещи важнее человеческой жизни и ценнее человеческой жизни. Что именно? Да вот же: Россия. В этом ужас россиян, за который они сами платят гораздо больше, чем все другие страны вокруг. Потому что никто не пострадал от этого мессианства и от этой Византии, от этого Ивана Грозного, Сталина и Путина больше, чем русский народ, который был просто уничтожен в несколько приемов.

И это уничтожение продолжается. И (уничтожаются. - Ред.) те русские - культурные, этнические русские, которые настаивают сегодня на общих правилах... Владимир Кара-Мурза, который мог бы быть, наверное, президентом какой-то другой России - России, которая живет по нормальным, вечным, цивилизованным правилам… Сегодня в России правит вот эта византийская матрица, и все, что мы видим сегодня: вся вот эта буква Z и неожиданная для очень многих - для меня точно неожиданная - готовность миллионов людей вписаться в это и сделать это своим.

- То есть у россиян просто не было другого выхода, потому что все было предопределено еще со времен Ивана Грозного?

- Нет никакого предопределения, есть тенденции. Это как течение болезни: летальный исход не предопределен, но есть болезнь, которую надо лечить. Тогда вероятность летального исхода будет меньше.

Нет никакого фатализма. Но есть вот эта русская матрица, русское сознание. "Оно такое, надо уже расслабиться и получать удовольствие". Или "уезжайте вон", как нам говорят, "а здесь будет так". Это лукавый разговор. Потому что есть доминирующий ген, но есть и генетика, которая показывает, что если в правильном направлении совершать отбор, то через какое-то время свойства, очевидно, меняются.

Вы своего ребенка ведете в ванную мыть руки перед едой и напоминаете спускать воду после туалета. Он через какое-то время это делает сам. Это уже его воля, и вам не надо напоминать. Ментальность, то, что мы называем менталитетом, - это воспроизводимая норма. А внутри русской нормы есть и Новгородское вече, есть и 16-й век, и Судебник Салтыкова, есть кондиции, порванные Анной Иоанновной, есть декабристы, есть земство, есть академик Сахаров, есть Чаадаев и так далее. Очень много чего есть внутри русской культуры.

Совсем недавно, только что - есть Дмитрий Борисович Зимин. Почему же, когда мы говорим о русской ментальности, о русском пути, мы непременно имеем в виду Сечина и Кадырова? Почему не Дмитрия Борисовича Зимина? Почему не Андрея Дмитриевича Сахарова? Кстати, этнически русских. Разумеется, есть и Шариков со Швондером, и профессор Преображенский с Борменталем. И та, и другая пара - внутри русской нормы. Вопрос только в том, что мы осознаем как элиту? Мы, россияне, нынешнее поколение и будущие поколения.

Вот рождаются дети, они рождаются без Византии в головах, как и без академика Сахарова. И что будет положено в эту голову? Их выстроили, надели на них пилотки, на несчастных, построили буквой Z. В них вбивают эту норму. Потом надо будет это переделывать. Это мучительно. Кто-то выскочит из-под нее, а кто-то укоренится. Главное - не воспроизводить чудовищную норму, а напоминать о том, что есть другая норма.

Через это проходили все. Мы не одни такие имперские. И Германия была превыше всего, и Британия правила морями. Все это было. Да, и был бельгийский король, который черти-чего там делал в Африке, и так далее. Вопрос в том, чтобы осознать это как проблему, как болезнь и попытаться лечиться.

- Это возможно в ближайшей перспективе?

- В ближайшей исторической перспективе - возможно. Просто сроки человеческой жизни и сроки исторических процессов - немножко разные. То, что произошло 24 февраля, резко ускорило процесс гибели "Российской империи". Она погибнет в ближайшее время, это уже совершенно очевидно. Динамика ясно указывает на то, что империя гибнет. Высшей точки эта самая "русская Византия" достигла при позднем Сталине. Послевоенный мир был поделен между Россией с коммунистической идеологией и Америкой. Это была высшая точка.

Дальше, как совершенно нежизнеспособное образование, эта "Российская империя" начала рушиться: отпали так называемые страны социалистического лагеря, потом отпали так называемые союзные республики. Сейчас мы присутствуем при одной из последних войн империй в провинции. Это классика, история знала все это. Все эти победы заканчиваются Атиллой, Аларихом и распадом, гибелью этого "Рима". С этим сделать ничего нельзя, можно уменьшить цену за распад империи, сделать так, чтобы процесс ее распада занял меньшее количество поколений, чтобы еще десятки, сотни тысяч людей, а с учетом атомных перспектив и миллионы, не погибли, платя огромную, чудовищную цену за совершенно бессмысленную цель.

Потому что сохранение империи - это цель и порочная, и совершенно невозможная. Если взяться за голову и каким-то образом дезинфицироваться, вынуть этот ядовитый катетер из вены с буквой Z, с "Великой Россией", тогда относительно быстро, в считанные десятилетия Россия сможет приобрести какой-то человеческий вид и сохраниться как страна и как цивилизация.

Если Россия будет настаивать на своем имперском будущем, то она очень скоро сдохнет и как империя, и, к сожалению, как страна, как культура, потому что экономика уже начинает ложиться и скоро ляжет совсем. Глава Центробанка Набиуллина уже выходит вся в черном, сообщать об "успехах" российской экономики. Она уже в трауре, как Маша из пьесы "Чайка".

Повторяю: если взяться за ум, то это вопрос пары ближайших десятилетий - и мы выходим, начинаем выходить ощутимо из имперского морга. Заплатив все репарации, заплатив нравственную цену, как немцы, - этой цены не избежать! - но как-то возвращаемся в мир, как немцы вернулись. Либо мы продолжаем настаивать на том, что мы лучше всех, что кругом враги, а мы истинные христиане и мы готовы погибнуть в этой священной борьбе за эту мистическую, истинную Россию. Ну, значит, погибнем. Погибнем, к сожалению, уволочив за собой огромное количество пушечного мяса и (спровоцировав. - Ред.) огромное количество смертей вне России. И несколько поколений россиян будет совершенно покалеченных. Но лекарство от апатии заключается только в том, что никакое усилие не лишнее. Это надо осознать, как болезнь. Лекарство есть, и надо пытаться начать лечиться.

Смотрите также:

Три месяца войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Три месяца войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Три месяца войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Три месяца войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Три месяца войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Три месяца войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Три месяца войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Три месяца войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Три месяца войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Три месяца войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Три месяца войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Три месяца войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Три месяца войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Три месяца войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Три месяца войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Три месяца войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Три месяца войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Три месяца войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Три месяца войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Три месяца войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Три месяца войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Три месяца войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Три месяца войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Три месяца войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Три месяца войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Три месяца войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Три месяца войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Три месяца войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Три месяца войны в Украине К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Три месяца войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Три месяца войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

