Виктор Ерофеев: Андрей Сахаров с точки зрения вечности

Андрей Сахаров - светлая личность. Пройдет тысяча лет, и именно таким, на мой взгляд, он сохранится в памяти России. На ряду со святыми. Его жизненная эволюция именно к этому канону и стремится. Но не так все просто.

Для того, чтобы он был в будущем причислен к лику светских святых, он должен был проделать сложный путь перехода из одного состояния в другое. В этом смысле он - прекрасный, зажигательный герой для научно-фантастического сюжета романа, фильма, комикса.

Как мог Нобелевский комитет дать ему Нобелевскую премию мира в 1975 году, если он в страшные сталинские времена создал водородную бомбу, способную уничтожить человечество, для реальной "империи зла" и тем самым в определенной степени продлил ее существование? Ведь это же полный абсурд! Вот гениальный физик Сергей Капица, например, не захотел, отказался участвовать в ядерной гонке - великий человек, но останется в своем времени. А Сахаров уйдет в вечность.

Если рассматривать его жизнь как образец увлекательного фэнтези, то именно он оказался тем героем тьмы с тремя звездами героя СССР и кучей разных наград и званий, который сбрасывает с себя обличие зла и становится на светлый жизненный путь. Вот это великое преображение! Вы скажете, это случайно, потому что если бы Хрущев был поумнее, он не стал бы собачиться с Сахаровым по поводу его требования не проводить наземные испытания ядерного оружия, а нашел бы способ его ублажить.

Начав с властью спорить как их человек эпохи оттепели, он проник в их сущность и превратился в непримиримого противника. Опять же, как в образцовом повествовании о создании светского святого они отобрали у него все награды, устроили обыски, сослали с глаз долой в город Горький, погрузили в одиночество. Он не раз объявлял голодовки. Понятно, что и "мозговой центр" семьи академика, Елена Боннер, тоже сделал немало для того, чтобы Сахаров вышел из-под власти зла.

Сумма случайностей превращается в закономерность фантастического сюжета, и против этого уже ничего нельзя поделать. Эволюция героя в сторону добра, героя, снабженного симпатическими чертами интеллигентного нестяжателя, живущего крайне скромно, окруженного книгами, создателя космологических теорий бесконечных цивилизаций, верящего, что народ и интеллигенция едины, подпитывающегося соками русской литературы, становится единственно верной и окончательно подлинной. Его же вера в общие этические ценности с русским народом - это только часть веры в истинное совершенство человечества, которое было выброшено в несовершенство из-за тоталитарных режимов, голода, воин, накопительства и даже гонки за модой. Об этих тормозах развития он и заявил в своей подробной, несколько старомодной Нобелевской лекции.

Виктор Ерофеев

Я уверен, что он ошибался: человечество несовершенно отнюдь не по причине отклонений от нормы, а именно в силу этой нормы, которая не знает истинного смысла пребывания человека на Земле. Но именно трогательные заблуждения Сахарова и продвигали его к лику святых. В сравнении с Александром Солженицыным он был как ребенок, не допускающий игры в национализм. В отличие от Михаила Горбачева он был мудрецом, понявшим, что коммунизму пришел конец.

Я видел его только раз в жизни на событийном ужине в резиденции посла США по случаю приезда Рональда Рейгана в Москву в 1988 году. Он был больным, уставшим, но - святым. Все остальные, или почти все, по сравнению с ним выглядели большими или мелкими монстрами.

Сахаров как идеал необходим для людей так же, как святые образцы. Святые очень часто бывали и видимо будут наивными созданиями - но суть не в том, что они ошибаются, а в том, что они противостоят враждебной силе зла.

Выйдя из зла и восславив добро, Сахаров создал (не будучи религиозным человеком) религиозную модель правды в современном мире. Ее ничто не может уничтожить. Ее можно притушить, не заметить, как это делает нынешний путинский режим, но Сахаров как сгусток солнечной энергии рассчитан не на десятилетия хмурой путинской эры, а на столетия человеческого развития.

Кто был светлым человеком в России ХХ века? - Как кто? Сахаров. Вот и весь разговор.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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