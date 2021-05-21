Виктор Ерофеев: Андрей Сахаров с точки зрения вечности

Андрей Сахаров - светлая личность. Пройдет тысяча лет, и именно таким, на мой взгляд, он сохранится в памяти России. На ряду со святыми. Его жизненная эволюция именно к этому канону и стремится. Но не так все просто.
Для того, чтобы он был в будущем причислен к лику светских святых, он должен был проделать сложный путь перехода из одного состояния в другое. В этом смысле он - прекрасный, зажигательный герой для научно-фантастического сюжета романа, фильма, комикса.
Как мог Нобелевский комитет дать ему Нобелевскую премию мира в 1975 году, если он в страшные сталинские времена создал водородную бомбу, способную уничтожить человечество, для реальной "империи зла" и тем самым в определенной степени продлил ее существование? Ведь это же полный абсурд! Вот гениальный физик Сергей Капица, например, не захотел, отказался участвовать в ядерной гонке - великий человек, но останется в своем времени. А Сахаров уйдет в вечность.
Если рассматривать его жизнь как образец увлекательного фэнтези, то именно он оказался тем героем тьмы с тремя звездами героя СССР и кучей разных наград и званий, который сбрасывает с себя обличие зла и становится на светлый жизненный путь. Вот это великое преображение! Вы скажете, это случайно, потому что если бы Хрущев был поумнее, он не стал бы собачиться с Сахаровым по поводу его требования не проводить наземные испытания ядерного оружия, а нашел бы способ его ублажить.
Начав с властью спорить как их человек эпохи оттепели, он проник в их сущность и превратился в непримиримого противника. Опять же, как в образцовом повествовании о создании светского святого они отобрали у него все награды, устроили обыски, сослали с глаз долой в город Горький, погрузили в одиночество. Он не раз объявлял голодовки. Понятно, что и "мозговой центр" семьи академика, Елена Боннер, тоже сделал немало для того, чтобы Сахаров вышел из-под власти зла.
Сумма случайностей превращается в закономерность фантастического сюжета, и против этого уже ничего нельзя поделать. Эволюция героя в сторону добра, героя, снабженного симпатическими чертами интеллигентного нестяжателя, живущего крайне скромно, окруженного книгами, создателя космологических теорий бесконечных цивилизаций, верящего, что народ и интеллигенция едины, подпитывающегося соками русской литературы, становится единственно верной и окончательно подлинной. Его же вера в общие этические ценности с русским народом - это только часть веры в истинное совершенство человечества, которое было выброшено в несовершенство из-за тоталитарных режимов, голода, воин, накопительства и даже гонки за модой. Об этих тормозах развития он и заявил в своей подробной, несколько старомодной Нобелевской лекции.
Виктор Ерофеев
Я уверен, что он ошибался: человечество несовершенно отнюдь не по причине отклонений от нормы, а именно в силу этой нормы, которая не знает истинного смысла пребывания человека на Земле. Но именно трогательные заблуждения Сахарова и продвигали его к лику святых. В сравнении с Александром Солженицыным он был как ребенок, не допускающий игры в национализм. В отличие от Михаила Горбачева он был мудрецом, понявшим, что коммунизму пришел конец.
Я видел его только раз в жизни на событийном ужине в резиденции посла США по случаю приезда Рональда Рейгана в Москву в 1988 году. Он был больным, уставшим, но - святым. Все остальные, или почти все, по сравнению с ним выглядели большими или мелкими монстрами.
Сахаров как идеал необходим для людей так же, как святые образцы. Святые очень часто бывали и видимо будут наивными созданиями - но суть не в том, что они ошибаются, а в том, что они противостоят враждебной силе зла.
Выйдя из зла и восславив добро, Сахаров создал (не будучи религиозным человеком) религиозную модель правды в современном мире. Ее ничто не может уничтожить. Ее можно притушить, не заметить, как это делает нынешний путинский режим, но Сахаров как сгусток солнечной энергии рассчитан не на десятилетия хмурой путинской эры, а на столетия человеческого развития.
Кто был светлым человеком в России ХХ века? - Как кто? Сахаров. Вот и весь разговор.
Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.
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На этом снимке нет советского лидера, но заочно он все же присутствует. Выступая перед Бранденбургскими воротами в июне 1987 года президент США Рональд Рейган произнес историческую фразу, позже - в 2012 году - увековеченную здесь же на бронзовой доске...
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Горбачев и немцы
"Мистер Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - "Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!".
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Наступил ключевой в послевоенной немецкой истории 1989 год - год, когда падет Берлинская стена. В июне - за несколько месяцев до этого события - советский лидер совершил государственный визит в ФРГ. Супружескую чету Горбачевых жители страны встретили не просто тепло. Восторг и эйфория - так, пожалуй, можно оисать атмосферу во время этой поездки, начавшейся в аэропорту Кельн / Бонн.
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Горбачев и немцы
Доверительные и дружеские отношения сложились не только между лидерами двух стран, но и между их супругами - Раисой Максимовной и Ханнелоре. Снимок сделан 12 июня 1989 года в Бонне.
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Горбачев и немцы
Фотографиями этой поездки в Германию - протокольных мероприятий и неформальных моментов - можно заполнить целый увесистый альбом. Здесь немцы приветствуют Михаила и Раису Горбачевых на Рыночной площади в Бонне - тогдашней столицы ФРГ. Также справа в кадре - министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.
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Горбачев и немцы
Осенью этого же года Горбачев посетил Восточный Берлин, где на фоне панельных многоэтажек отмечали 40-летие создания ГДР. Снимок был сделан 7 октября во время военного парада, посвященного круглой дате. И парад, и день рождения ГДР станут последними в истории этой страны. Через месяц с небольшим падет Берлинская стена, а вместе с ней - и весь железный занавес.
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Горбачев и немцы
Эрих Хонеккер приветствовал гостя крепким поцелуем. Тогда же на встрече с функционерами Горбачев разъяснил немецким товарищам свою политику перестройки, призвал к реформам и произнес слова, вошедшие в историю: "Там, где опоздали, мы проиграли. Проигрывает тот, кто приходит слишком поздно". Немецкий перевод - "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - стал в Германии крылатой фразой.
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Горбачев и немцы
Жители ГДР вовсю требовали реформ, выходя на понедельничные демонстрации, как здесь 23 октября в Лейпциге. Они скандировали не только "Wir sind das Volk" ("Мы - народ"), позже - "Wir sind ein Volk" ("Мы - один народ"), но и "Gorbi", "Perestroika", "Glasnost". Когда Стена падет, Москва не станет вмешиваться, даст немцам самим решить судьбу. Численность ЗГВ в ГДР превышала 300 тысяч военнослужащих.
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Горбачев и немцы
"Горбачев" освобождает голубей мира из клеток - в феврале 1990 года на карнавале в Майнце. Месяцы между падением Стены 9 ноября 1989 года и воссоединением Германии 3 октября 1990 года стали временем сложных переговоров с участием держав-победительниц во Второй мировой войне и представителей обоих немецких государств. Ключевыми моментами этого процесса стали личные встречи Коля и Горбачева.
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Горбачев и немцы
15 марта 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС был избран первым в истории президентом СССР. Что писали по этому поводу немецкие газеты? Вот несколько заголовков: "Вся власть - президенту", "У Горбачева нет полной свободы действий", "Наделен властью, как когда-то Сталин". Своей властью он, в любом случае, воспользовался иначе.
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Горбачев и немцы
Коль, Горбачев, Геншер, Шеварднадзе… Финальные переговоры о воссоединении страны прошли в июле 1990 года в резиденции советского правительства на Северном Кавказе. Перед нами - один из снимков, сделанных в Архызе. Позже эта массивная деревянная мебель, то есть ставшие легендарными пеньки - стулья и стол, были подарены Германии - стали историческими экспонатами.
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Горбачев и немцы
Вот они! Так сказать, простая и добротная садовая мебель из Архыза - на выставке "Пути к германскому единству", проходившей в Берлине в 2015 году по случаю 25-летия воссоединения страны. Результатом тогдашних переговоров двух лидеров в неформальной обстановке и без галстуков стало подписание международного соглашения в Кремле…
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Горбачев и немцы
12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, он же - Договор 2+4. Соглашение заключили ГДР и ФРГ плюс державы-победительницы во Второй мировой войне - Франция, СССР, Великобритания и США.
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Горбачев и немцы
"Спасибо, Горби!". Надпись на Берлинской стене, сделанная кем-то сразу после воссоединения страны. Большую часть этого сооружения, опоясывавшего Западный Берлин, скоро разберут. Оставят лишь немного - например, галерею под открытым небом East Side Gallery. Некоторые фрагменты установят в разных местах в качестве памятников. Часть раздробят на сувениры.
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Горбачев и немцы
Пожалуй, самым известным произведением East Side Gallery является "Братский поцелуй" Брежнева и Хонеккера, но Горбачев здесь тоже присутствует - за рулем мировой политики в виде серпа и молота. Всего весной 1990 года на этом участке Берлинской стены появилось более сотни работ, созданных художниками из двух десятков стран.
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Горбачев и немцы
Горбачев стал первым иностранным лидером, посетившим Германию после воссоединения. Во время визита в ноябре 1990 года в Бонне во дворце Шаумбург был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ и СССР - первое международное соглашение объединенной Германии. Немцы, в частности, обязались заботиться о всех советских памятниках и солдатских могилах на своей территории.
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Горбачев и немцы
Своих особенных гостей Гельмут Коль приглашал на родину - в регион Пфальц, где угощал здешним вином и местным деликатесом - фаршированным свиным желудком. Этот снимок сделан в ноябре 1990 года как раз во время такой поездки Горбачевых в Оггерсхайм, где был расположен частный дом канцлера германского единства - еще со времен, когда он начинал свою карьеру в земле Рейнланд-Пфальц.
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Горбачев и немцы
В конце 1991 года СССР распался. Уже в 1992 году начал работу Горбачев-Фонд, созданный бывшим советским президентом для изучения истории Перестройки и других исследований. В Германию Горбачев в этот новый период своей жизни приезжал регулярно. В 1996 году чета Горбачевых участвовала в легендарном немецком телешоу - программе "Поспорим, что…" ("Wetten, daß...").
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Горбачев и немцы
Горбачев не только часто посещал Германию по делам, но и некоторое время даже здесь жил. До 2017 года семья владела виллой на озере Тегернзе под Мюнхеном. Однако на этой более ранней фотографии запечатлен трагический момент. Горбачев в Мюнстере в машине российского посольства после того, как в клинике этого немецкого города 20 сентября 1999 года от лейкемии скончалась Раиса Максимовна.
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Горбачев и немцы
Михаил Горбачев, конечно же, был гостем юбилеев, связанных с падением Берлинской стены и воссоединением Германии, а также участвовал в разных других мероприятиях - например, проходивших в октябре 2007 года в Висбадене германо-российских правительственных консультациях, в которых принимали участие Ангела Меркель и Владимир Путин.
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Горбачев и немцы
Горбачев и… кто-то очень знаменитый не из политиков. Пришел черед показать и посмотреть хотя бы несколько таких кадров. Начнем с короля моды - немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, которому бывший президент СССР в 2003 году вручил в Гамбурге премию World Fashion Award.
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Горбачев и немцы
По какому поводу где-то в Германии могут оказаться рядом на сцене Михаил Горбачев и Леонардо Ди Каприо - голливудская звезда с немецкими корнями? Конечно же, во время международного кинофестиваля Берлинале, вернее - на гала-концерте Cinema for Peace в феврале 2010 года.
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Горбачев и немцы
Горбачев и Удо Линденберг - певец, художник, рок-поэт германского единства. В 1979 году власти ГДР не разрешили ему дать концерт в Восточном Берлине, после чего он написал хит "Спецпоезд на Панков", вошедший в историю объединения Германии и заканчивавшийся обращением на русском языке: "Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР!".
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Горбачев и немцы
Автор этого необычного портрета - художник-концептуалист Ханс-Юрген Шульт, работающий под псевдонимом HA Schult. Он был создан в рамках проекта "Hotel Europa". Соседями Горбачева в этом концептуальном отеле стали, в частности, Пабло Пикассо, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель, Владимир Путин, Нельсон Мандела, Анна Франк и Джон Леннон.
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Горбачев и немцы
Один немецкий памятник Михаилу Сергеевичу мы уже видели в самом начале - в Берлине. Памятником и завершим. В 2020 году в восточногерманском городе Дессау-Рослау в земле Саксония-Анхальт появился уже второй - был открыт в день 30-летия воссоединения страны - 3 октября.
Автор: Максим Нелюбин