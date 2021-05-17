Сахаровский центр обвинил власти Москвы "в срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова". Представители центра разместили в понедельник, 17 мая, соответствующее заявление на этот счет.

По замыслу устроителей, фотоэкспозиция "Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда" по случаю столетия со дня рождения академика должна была открыться 17 мая в формате стендов на Чистопрудном бульваре в центре столицы.

Департамент культуры города Москвы подтвердил готовность "предоставить фотоконструктивы" для проведения выставки. Сахаровский центр 15 апреля направил в департамент макет экспозиции. Она должна была состоять из снимков Сахарова, сделанных советскими и российскими фотографами, а также цитат из воспоминаний, статей и выступлений ученого.

"Контент не согласован"

Между тем, в центре утверждают, что 30 апреля, за несколько часов "до начала майских выходных", получили "устный ответ: "Контент не согласован". Официальное письмо на этот счет, однако, предоставлено не было.

Центр 11 мая в письменной форме потребовал от департамента культуры "объяснить причины отказа". Ответ устроители ожидают получить в течение месяца.

Позднее, 14 мая, организаторам было предоставлено "еще одно устное объяснение отказа" - якобы фотоконструктивы "срочно понадобились" для другой выставки в связи с Днем победы и годовщиной битвы под Москвой.

Власти считают Сахаровский центр "иноагентом"

В департаменте культуры пока официально не прокомментировали инцидент.

Сахаровский центр позиционирует себя как многофункциональная общественная и просветительная площадка. Власти РФ считают его "иноагентом".

"В случае Сахаровского центра в качестве политической деятельности преподносится свободное выражение взглядов и мнений, а также создание условий для выражения мнений другими людьми", - отмечал в этой связи директор центра Сергей Лукашевский.

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