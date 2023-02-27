Почему "Восстание за мир" вызвало в Германии шквал критики

"Химера" или удачная идея? Политики и СМИ ФРГ неоднозначно восприняли берлинскую демонстрацию Сары Вагенкнехт и Алисы Шварцер, где звучали призывы отказаться от поставок оружия Киеву и начать переговоры с РФ.

Демонстрация c названием "Восстание за мир" (Aufstand für Frieden), организованная в Берлине 25 февраля политиком из Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и известной защитницей прав женщин Алисой Шварцер (Alice Schwarzer), вызвала огромный резонанс в политической и медийной среде Германии.

Участники акции, которых, по данным полиции, было 13 000, а по подсчетам организаторов - около 50 000, предупредили об угрозе эскалации войны в Украине из-за дальнейших поставок западных вооружений и призвали правительство ФРГ сделать все, чтобы стороны незамедлительно начали мирные переговоры. Критики называют эти призывы "наивными" и даже опасными.

Днем ранее, в годовщину полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, по всему миру, в том числе в Германии и России, прошли акции солидарности с Киевом, участники которых, кроме прочего, призывали Запад продолжать поставки оружия в защищающуюся от российской агрессии страну.

Спорный "Манифест за мир"

10 февраля Сара Вагенкнехт и Алиса Шварцер опубликовали на сайте change.org петицию под названием "Манифест за мир". "Украина - при поддержке Запада - может выиграть отдельные битвы. Однако она не может выиграть войну против крупнейшей в мире атомной державы", - указали ее авторы, подкрепляя свою позицию словами главы Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерала Марка Милли о том, что "военными средствами эту войну не удастся выиграть ни одной из сторон".

Организаторы акции "Восстание за мир" - Сара Вагенкнехт и Алиса Шварцер Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Ко дню проведения берлинской демонстрации свои подписи под "Манифестом за мир" поставили около 630 000 человек, в том числе экс-дипломат ООН Михаэль фон дер Шуленбург (Michael von der Schulenburg) и экс-помощник генсека ООН Ханс фон Шпонек (Hans-C. von Sponeck), бывший замглавы Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген (Günter Verheugen), а также целый ряд других авторитетных общественных фигур. Были среди подписавшихся и правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). К вечеру 27 февраля петиция набрала уже около 700 000 подписей.

В то же время целый ряд политиков и общественных деятелей раскритиковали этот документ, а большинство крупных немецких СМИ отреагировали на "Восстание за мир" в исключительно резкой манере. Кроме прочих, от Сары Вегенкнехт дистанцировались даже некоторые ее соратники по Левой партии.

Немецкие политики критикуют акцию "Восстание за мир"

Так, вице-председатель Левой партии Катина Шуберт (Katina Schubert) после демонстрации заявила, что организованная Вагенкнехт акция "не имела ничего общего с проводимой Левой партией политикой за мир".

Участники демонстрации в поддержку Украины в Берлине 24 февраля 2023 года Фото: Jochen Eckel/IMAGO

Между тем глава фракции Левой партии в бундестаге Амира Мохамед Али (Amira Mohamed Ali) назвала "Восстание за мир" "мирной демонстрацией с огромным числом участников", а другая депутат бундестага от Левой партии - Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) - заявила, что акцию "ложно очернили".

В свою очередь, член Свободной демократической партии (СвДП) Беньямин Страссер (Benjamin Strasser) назвал "невыносимым" то, что "устроили" Вагенкнехт и ее сторонники в Берлине, "в то время как Путин обстреливает Украину ракетами, женщины подвергаются насилию, а невинных убивают". А глава СвДП и министр финансов ФРГ Кристиан Линдер (Chhristian Lindner) обвинил организаторов демонстрации в том, что те пытаются выставить путинскую агрессию в невинном свете.

Со своей стороны, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), представляющий партию "Союз-90" / "зеленые", назвал акцию "политическим введением граждан в заблуждение" и "химерой". "Каждый, кто в своем уме, хочет мира", - заявил он в телепрограмме ARD-Brennpunkt. Однако Сара Вагенкнехт и ее сторонники хотят выдать за мир то, что навязывает "империалистический диктатор", добавил он.

RND: "Вагенкнехт опасна для демократии в Германии"

Бурную реакцию, преимущественно негативную, акция вызвала и в немецкой прессе. Так, обозреватель группы изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Маркус Декер (Markus Decker) сконцентрировался на личности и политическом профиле Сары Вагенкнехт. Указывая, что "Манифест за мир", кроме прочих, подписал председатель фракции АдГ в бундестаге Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), Декер заявил: "Это не случайность. Скорее, это показывает, что Вагенкнехт уже давно вращается в радикальных кругах". Она - "опасна для демократии в Германии", утверждает журналист.

"Вагенкнехт является олицетворением того, о чем эксперты по охране конституции предупреждали на протяжении многих лет: размытых границ между маргинальными политическими силами и экстремистами", - убежден он.

Вечером 25 февраля пресс-служба берлинской полиции сообщила, что у нее нет данных о присутствии на мероприятии правоэкстремистских участников. В ответ на запрос агентства dpa после окончания демонстрации в полиции указали лишь, что в ряды участников "затесались" представители крайне правых сил.

Berliner Morgenpost: "На ложной стороне"

На это обстоятельство обращает внимание и Йоахим Фарун (Joachim Fahrun) - автор комментария о демонстрации в газете Berliner Morgenpost . "Опасения столкновений между сторонниками "Манифеста за мир" Сары Вагенкнехт и Алисы Шварцер, с одной стороны, и сторонниками Украины, подвергшейся нападению России, с другой, в Берлине не оправдались. Это было так благодаря присутствию полиции. Но это было и заслугой многих людей, которые вышли на улицы с серьезными тревогами в самую плохую погоду. Люди спорили, но вели себя мирно", - констатирует он.

Лозунг на транспаранте: "Тот, кто хочет мира, не продает, не поставляет, не "дарит", не производит оружия!" Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

При этом журналист выражает разочарование тем, что на акции звучали выкрики "Amis (американцы. - Ред.) go home", но не "Russia go home" - "как будто это американские ракеты убивают людей в Украине". "О роли агрессора было едва упомянуто. Пока оно так явно не воспринимает всерьез интересы подвергшихся нападению, это сплоченное "Новое движение за мир" все же стоит на ложной стороне", - делает вывод журналист.

Süddeutsche Zeitung: "Рассеянное эгоистическое шоу"

Эту позицию разделает и обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Мередит Хааф (Meredith Haaf): "Да, после года войны, которая вылилась в смерти и все вообразимые виды страданий в Украине и похоронила чувство безопасности людей по всей Европе, гражданская инициатива за мир понятна. Она даже могла бы быть важной. Однако сейчас в Германии рассеянное эгоистическое шоу принимают за способное добиться результата движение за мир - как это было видно в субботу у Бранденбургских ворот. Как обидно, как жаль".

"Смена эпох означает не только, что Германии нужно проводить иную политику безопасности, чем до сих пор. Тут нужен и открытый, уважающий ценности обмен мнениями о том, какой может и должна быть политика мира", - резюмирует журналистка. С ее точки зрения, это политика, "которая не ищет близости с теми, кто хочет господства и пользуется средствами насилия, она протягивает руку не агрессору, но тем, кто ему противостоит".

Berliner Zeitung: "Успешная акция за мир"

Одно из немногих СМИ, давших слово сторонникам Шварцер и Вагенкнехт, - газета Berliner Zeitung , опубликовавшая гостевой комментарий соинициатора демонстрации, представителя Левой партии в Сенате Берлина Александера Кинга (Alexander King). Акцию у Бранденбургских ворот он называет "Мобилизацией сил за мир, удавшейся несмотря на все препятствия".

"Инициаторы задели за живое. Мир для Украины через дипломатические инициативы вместо все новых и новых поставок оружия и долгой позиционной войны - это идея, которую разделяют многие. Несмотря на мороз, снег и ветер, это было настолько важно для людей, что они пришли десятками тысяч", - пишет он.

Вагенкнехт о "Восстании за мир"

Сама Сара Вагенкнехт 25 февраля отреагировала на резкую критику в свой адрес, разразившуюся после публикации петиции, такими словами: "Апогей кампании против нас выразился в том, что нас попытались записать в ряды симпатизирующих правым экстремистам. На этом примере видно, насколько безумна дискуссия в сегодняшней Германии. С каких пор призывы к миру, призывы к дипломатии и переговорам - проявление право-(радикальных. - Ред.) взглядов, а опьянение войной - судя по всему, левых? Похоже, что многие безнадежно потеряли свой политический компас".

"Конечно, и Путин должен быть готов к переговорам и компромиссам. Украина не должна превратиться в протекторат России", - подчеркнула она в своей речи на митинге .

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