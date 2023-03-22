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Си Цзиньпин выдал Путину ярлык на княжение

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
1 ч. назад

Кремль надеялся очередным "разворотом на Восток" напугать Запад. В итоге Байден хочет пообщаться с Си Цзиньпином, а не с Путиным, тем самым признавая ведущую роль лидера КНР в этой паре, считает Иван Преображенский.

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Си и Путин на встрече в Москве
Си и Путин на встрече в МосквеФото: SERGEI KARPUKHIN/AFP

Председатель КНР два дня находился в Москве с официальным визитом. В первый день он больше 4,5 часов обсуждал с Путиным в неформальной обстановке и за закрытыми дверями реально сложные вопросы, в первую очередь, войну России против Украины. Во второй они подписали 14 ни к чему не обязывающих протоколов о намерениях. Можно ли называть эту поездку чисто протокольной и бессмысленной?

Си и Путин поменялись ролями

Лидер Китая не приезжал в Москву лично с доковидного 2019 года. Но символику визиту создавал другой факт. Ровно 10 лет назад, в 2013 году после избрания его китайским руководителем Си Цзиньпин первый свой зарубежный визит нанес тоже в Москву.

Путин тогда недавно вернулся на президентский пост в России, его страна готовилась принять Олимпиаду, аннексия Крыма еще даже не начиналась, как и война на территории Украины, соответственно, не были введены и первые серьезные западные санкции. Москва свободно балансировала между США с Евросоюзом и Китаем и в общении с новым китайским руководителем у Владимира Путина были развязаны руки.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

После поездки в Москву китайский президент готовился поехать в три африканские страны, а Владимира Путина звали в Европу. Вдобавок, российский президент уже тогда показал, что готов оставаться у власти фактически пожизненно, а китайский его партнер только начинал свое правление. Никто не мог предсказать, что он тоже сломает о колено китайские политические традиции и перепишет под себя лично законодательство, пойдя на третий срок.

За 10 лет многое изменилось. В 2014 году Москва аннексировала у Украины Крым, а с 24 февраля 2022 года начала полномасштабную военную агрессию против Украины, показавшую военную слабость России. Она не только не смогла победить украинскую армию за несколько недель, как опасались вначале даже западные разведки, а, напротив, нуждается в военной помощи, которую ей приходится получать от Ирана. За последний год Россия превратилась практически в государство-изгой. А аккурат к приезду Си Цзиньпина в Москву Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест российского лидера.

Си Цзиньпин же только что продлил свои полномочия на третий срок. Даже жил он в Москве в отеле, принадлежащем, что символично, китайскому бизнесу. И только ленивый не написал о том, что российское руководство возлагает на Китай большие надежды по части военных поставок и обхода западных санкций в целом.

Так что когда на открытой части первой неофициальной встречи два лидера начали с того, что Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием, а тот в ответ выразил уверенность, что в 2024 году российского президента тоже переизберут на новый срок, все это выглядело как предоставление очередного ярлыка на княжение московскому феодалу от ордынского хана. Кто тут старший брат, было понятно сразу.

Итоги встречи: надежда на плодотворное сотрудничество

Когда нет больших успехов, считают общую продолжительность общения, как это сделали некоторые российские пропагандисты, сложившие 4,5 часа общения в первый день встречи тет-а-тет с примерно шестью часами переговоров "в расширенном составе" во второй день визита китайского лидера.

При этом ни одного значимого крупного договора сторонам подписать не удалось. Путин сказал, что китайский план можно было бы взять за основу для прекращения военных действий против Украины, но к этому, мол, не готовы Киев и Запад. О звонке председателя КНР украинскому президенту Владимиру Зеленскому, по крайней мере, по версии российской стороны, сейчас речь не идет.

Си Цзиньпин же прямо сообщил на итоговой пресс-конференции о том, что сотрудничество дается нелегко. Оба лидера, как водится по дипломатическому протоколу, выразили удовлетворение и надежду на плодотворное сотрудничество. Не сейчас, так в будущем, ведь союзниками Россия и Китай, безусловно, остаются.

 Звонок от Джо Байдена

Судя по новостям, удовлетворены встречей Си Цзиньпина с Путиным и на Западе. Российские чиновники пытались сделать вид, что США могли бы после этих переговоров испугаться дальнейшего крена Москвы на восток и пойти на прямой контакт своего президента с российским. Но вместо этого американцы сообщили о намерении Джо Байдена назначить новый разговор  по видеосвязи с Си Цзиньпином. 

Получается, что китайский лидер не только выполнил своей поездкой протокольный акт, повторив визит в РФ десятилетней давности, но и явно добился определенных успехов во внешней политике. О Владимире Путине такого сказать нельзя. Ему, кроме явно тяжелых и почти безрезультатных переговоров, никаких бонусов, по крайней мере, по первому ощущению, не досталось. И по общей тональности нет ощущения, что лидерам удалось достичь и каких-то секретных соглашений, о которых мы пока просто не знаем.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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