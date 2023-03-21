  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в Кремле
Си Цзиньпин и Владимир Путин, 21 марта 2023 годаФото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS
ПолитикаРоссия

Путин и Си договорились о стратегическом взаимодействии

Жан Рофе
41 мин. назад

По итогам переговоров в Кремле российский и китайский лидеры подписали заявление об углублении "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также ряд других документов.

https://p.dw.com/p/4P1mc

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпиномв Кремле во вторник, 21 марта, приветствовал растущие торговые, энергетические и политические связи Москвы и Пекина, призванные укрепить партнерство двух стран.

"Убежден, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран", - сказал глава российского государства в ходе переговоров. Они продолжались около трех часов. Сперва встреча более полутора часов проходила в узком составе с участием членов делегаций, затем продолжилась в расширенном составе.

После переговоров лидеры государств подписали два совместных заявления - "об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая - Ред.), вступающих в новую эпоху", и "о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", говорится на сайте Кремля. Кроме того, в рамках госвизита китайского лидера в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.

Выступая по итогам встречи, Путин заявил, что переговоры прошли в "теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере", а российско-китайские отношения "находятся на наивысшем за всю историю уровне развития". Си Цзиньпин, говоривший через переводчика, назвал переговоры с российским коллегой "открытыми и дружественными".

Война в Украине: Китай поддерживает мирное урегулирование

В заявлении для прессы китайский лидер также отметил, что Пекин поддерживает дипломатическое разрешение войны в Украине. "Мы руководствуемся принципами ООН... и содействуем мирному урегулированию" боевых действий в Украине", сказал он, добавив, что руководство КНР всегда выступает "за мир и диалог".

Путин, в свою очередь, приветствовал предложенный Си Цзиньпином "мирный план", направленный на урегулирование войны в Украине. "Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", - заявил президент РФ.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Си Цзиньпин накануне более четырех часов обсуждали ситуацию в Украине. "Была возможность все разъяснить, - сказал он журналистам. - Они услышали друг друга, это самое главное".

Смотрите также:

Габуев: Зависимость РФ от Китая резко усилится

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Китай активно развивает транспортные пути в Европу, в том числе и через Грузию. Из-за войны в Украине Пекин ищет маршруты в обход России. Однако Грузии необходимо инвестировать в модернизацию собственной инфраструктуры.
Экономика и бизнес11 марта 2023 г.05:24 мин.
external

Тайный визит Путина в Мариуполь, Си Цзиньпин в Москве, арест активов Volkswagen в России. DW Новости

Тайный визит Путина в Мариуполь, Си Цзиньпин в Москве, арест активов Volkswagen в России. DW Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в визитов Москву и уже в понедельник встретился с Владимиром Путиным. Среди тем переговоров - война в Украине. Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика20 марта 2023 г.36:28 мин.

Сайт Кремля

Перечень документов, подписанных в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
kremlin.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины и премьер Японии провели встречу в Киеве

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Teaser Resp Nowosti Show

Китайское счастье Путина. Обыски в "Мемориале" . DW Шоу

Китайское счастье Путина. Обыски в "Мемориале" . DW Шоу

Политика2 ч. назад59:00 мин.
Карикатура - сотрудник полиции обыскивает букву "М" из логотипа правозащитной организации "Мемориал"

Обыски у "Мемориала", или Кого разыскивает полиция

Обыски у "Мемориала", или Кого разыскивает полиция

Общество2 ч. назад
Марина Лошак покинула пост директора Пушкинского музея

Зачем в российских музеях меняют руководство?

Зачем в российских музеях меняют руководство?

Культура5 ч. назад
Акция протеста в Бийске против повышения тарифов ЖКХ, 19 марта 2023 г.

Дрова в кредит. В РФ протестуют против повышения цен на ЖКХ

Дрова в кредит. В РФ протестуют против повышения цен на ЖКХ

Политика3 ч. назад
Аэродром в Мачулищах. Фото из архива, 2022 год

Взрывы на аэродроме в РБ: связаны ли с ним новые репрессии?

Взрывы на аэродроме в РБ: связаны ли с ним новые репрессии?

Политика4 ч. назад
Артиллерийские снаряды в Украине

Миллион снарядов для Киева и другие события 390-го дня войны

Миллион снарядов для Киева и другие события 390-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу