Как китайский юань поддерживает вялую экономику Путина

Россия начала распродавать свои запасы китайской валюты, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный падением доходов от нефти и газа и расходами на войну. Как долго юань сможет поддерживать российскую экономику?

Падение доходов от нефти и газа из-за западных санкций привело к увеличению дефицита российского бюджета, и теперь Кремль занят распродажей части резервов в китайских юанях, которые он накопил. В 2022 году дефицит бюджета России составил 3,3 триллиона рублей (45 миллиардов евро), или около 2,3 процента ВВП. Падение экспортной цены на российскую нефть ниже 50 долларов (45,84 евро) за баррель может увеличить его на 2,5 трлн рублей и вынудить Кремль продавать юани еще активней, считают аналитики агентства Bloomberg.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 70 долларов за баррель, и эмбарго ЕС на российскую нефть вместе с установленным потолком цен на нее в 60 долларов обходятся Кремлю более чем в 160 миллионов евро в день, подсчитали аналитики хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). По их оценкам, экспорт сырой нефти из России в декабре упал на 12 процентов.

Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Экономист, основатель "Сбериндекса" Николай Корженевский подчеркивает, что эти цифры свидетельствуют об ухудшении ситуации с государственными финансами в России. "В течение года (ситуация. - Ред.) может стать критической, когда расходы невозможно осуществлять без ущерба для макроэкономического равновесия", - сказал он в интервью изданию The Bell .

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац считает, что использование Путиным юаней для сбалансирования бюджета может усилить зависимость России от Китая. "Только если Пекин не захочет использовать свои экономические рычаги и угрожать России санкциями, сомнительно, что эта экономическая зависимость дает Китаю много возможностей влиять на политику Путина. Во всяком случае, пока", - говорит он DW.

Время - деньги

Как пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков и экспертов банка Citigroup, если доходы Кремля от продажи нефти резко не упадут, Россия может вести войну в Украине вплоть до трех лет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов Фото: SPUTNIK via REUTERS

Российские резервы в юанях могут закончиться в 2023 году, если средняя цена на российскую нефть упадет до 25 долларов за баррель или ниже, подсчитало агентство. В то же время эксперты Citigroup считают, что при цене нефти в 35 долларов Россия полностью потратит резервы в юанях в течение года. Позволить себе начать их наращивать российское правительство сможет, если стоимость нефти превысит 60 долларов, заключают аналитики.

Старший стратег Bluebay Asset Management Тимоти Эш считает, что самая большая проблема для России при продаже нефти - это "скидки в размере 30-40 процентов" от обычных рыночных цен, которые она вынуждена предлагать покупателям. "В то же время более низкие цены на газ означают, что в 2023 году Россия может потерять около 50 миллиардов долларов дохода от его экспорта", - пишет Эш в докладе аналитического Центра анализа европейской политики (CEPA).

Создание резервов

Путин делает юань основной резервной валютой после того, как Вашингтон и Брюссель ввели санкции против России, заморозив 300 миллиардов долларов валютных резервов российского Центробанка. Перед войной они оценивались в 630,5 млрд долларов, в том числе 105 млрд долларов в юанях.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, из всех валют "дружественных стран" юань "в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на внутреннем валютном рынке". Но эксперты считают, что Россия может загнать себя в финансовый угол по мере того, как война в Украине затягивается.

По мнению Эрика Хонца из Центра международного частного предпринимательства (CIPE) Россия пытается показать рынкам, что рубль по-прежнему конвертируется в другую основную мировую валюту.

Что касается влияния на Китай, продажа Россией юаней "прямо противоречит" усилиям Пекина добиться более широкого признания валюты для расчетов по международным сделкам, особенно на товарных рынках, считает Хонц.

Экономики сближаются

Российская экономика сблизилась с китайской на фоне войны в Украине. В частности, энергетические планы Москвы предусматривают увеличение экспорта в Китай.

Двусторонняя торговля между Китаем и Россией в 2022 году выросла на 34,3 процента до рекордного уровня в 1,28 трлн юаней (172,5 млрд евро). Лидеры стран поставили общую цель увеличить объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin/REUTERS

Российский экономист Станислав Митрахович указывает на три основных риска, с которыми Россия может столкнуться, если будет все больше полагаться на юань.

Во-первых, российская финансовая система плохо приспособлена и в значительной степени не готова к проблемам, связанным с большей зависимостью от юаня, говорит он DW. Во-вторых, курс юаня регулируется китайским государством, что может оставить Россию "заложницей китайских интересов". И в-третьих, юань остается привязанным к другим мировым валютам, а это означает, что центральный банк Китая может легко девальвировать его для внутренних целей.

Российско-китайские отношения гораздо важнее для Москвы, чем для Пекина, считает дипломат ЕС и специалист по Восточной Азии Альбрехт Ротахер. В то время как Китай для России - основной торговый партнер, в балансе Пекина Москва занимает десятое место, подчеркивает он.

"Китайские и российские энергетические амбиции и потребности никогда не совпадают. В экономическом и демографическом плане соотношение составляет десять к одному", - говорит он, добавляя, что России "по понятным причинам не нравится младшая роль квазиколониального поставщика".

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