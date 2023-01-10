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Одно из российских нефтяных месторожденийФото: Dmitry Dadonkin/TASS/Sipa USA/IMAGO
Экономика и бизнесРоссия

Bloomberg: нефть РФ продавалась по цене вдвое ниже рыночной

Александра Иванова
1 ч. назад

После введения Западом санкций в отношении российской нефти Китай, Индия и Турция остались единственными крупными покупателями этого сырья, пишет Bloomberg.

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Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель, которая вдвое ниже рыночной, пишет агентство Bloomberg в понедельник, 9 января. Это - ниже потолка цены на российскую нефть, согласованного "большой семеркой" с целью сократить возможности Москвы для финансирования войны в Украине.

По данным агентства Argus, занимающегося анализом развития цен на сырьевые товары,цена, по которой нефть марки Urals, составляющая основную часть российского экспорта, предлагалась 6 января в порту Приморска, составляла 37,80 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent в этот день продавалась по цене 78,57 долларов за баррель.

Санкции Запада в отношении российской нефти

"Санкции ЕС привели к растущей зависимости России от Китая и Индии", - отмечает Bloomberg в публикации. По данным агентства, эти две страны, а также Турция являются на сегодня единственными крупными покупателями российской нефти. По наблюдениям агентства, Россия вынуждена продавать свою нефть по заниженным ценам, чтобы конкурировать с поставщиками с Ближнего Востока.

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю вступило в силу 5 декабря 2022 года. В этот же день начал действовать потолок цен на российскую нефть, установленный странами "большой семерки", Евросоюзом и Австралией. Со своей стороны, Россия объявила, что не будет продавать сырье в страны, контракты с которыми предусматривают задействование ценового потолка.

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